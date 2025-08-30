Marley se encuentra grabando la nueva temporada de "Por el Mundo" en diferentes lugares turísticos. En esta oportunidad, se encuentra en China y durante uno de los recorridos, el conductor sufrió un accidente que decidió compartir con su público y con sus millones de seguidores de las redes sociales.

Marley mostró cómo quedó tras su brutal accidente en China: imágenes sensibles

En medio de las grabaciones de su programa, Marley sufrió un percance que lo obligó a ser asistido por profesionales de la salud. La encargada de brindar la noticia fue Pía Shaw en "A la Barbarossa", quien se mostró preocupada por lo ocurrido: "Me llegaron unas imágenes que me habían preocupado", comenzó la periodista compartiendo las fotos que mostraban al conductor lastimado y con sangre en su rostro.

Luego, la panelista contó que el accidente se produjo cuando pasaban por unas catatumbas y explicó que al ser un lugar estrecho, Marley se terminó lastimando fuertemente la cabeza con una roca. Acto seguido y con la mirada atenta de sus compañeros del ciclo, Pía reveló qué hicieron los que estaban allí cuando lo vieron ensangrentado: “Casi se desvanece, él es muy alto y enseguida todos corrieron a asistirlo”.

Para llevar calma a los televidentes y a sus millones de seguidores de Instagram, el presentador brindó un móvil y relató que terminó mareado y con una fuerte jaqueca tras el golpe. Aunque aclaró que ya se encuentra bien y que pudo seguir adelante con "Por el mundo".

"Nos habían recibido con honores tipo viene la televisión, Telefe, el canal más importante... Entro yo y salgo todo bañado en sangre. La cara de todos los chinos ahí fue como que no sabían qué hacer", relató el presentador con humor y fiel a su estilo.

"Ahí llamaron a un médico, decían 'vamos a llevarlo a un hospital' y por suerte me pusieron una medicina china y paró de sangrar. No sé qué me pusieron, pero algo mágico era porque me curé", continuó Marley sobre su accidente en China mientras llevaba a cabo una nueva excursión para mostrar al aire en su ciclo de viajes.

Las imágenes causaron impacto y alertaron a sus seguidores de las redes sociales, por eso Alejandro Wiebe decidió salir a contar que ya se encuentra bien y que, afortunadamente, se trató de un susto que no pasó a mayores. Aunque sí reconoció que la rápida asistencia médica por parte del lugar y de la producción ayudó a que horas después pueda encontrarse estable y continuar con el itinerario pautado para seguir conociendo China.

Así, a través de imágenes sensibles que mostraban su rostro ensangrentado y la abertura en su cabeza, Marley mostró cómo quedó tras su brutal accidente en China que vivió durante un paseo que tenía como objetivo mostrar unas catatumbas.