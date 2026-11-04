La nueva vida de Maca Rinaldi a sus 39 años: “Cuando creí que perdía todo me volví a encontrar”

Macarena Rinaldi compartió una profunda reflexión sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. La exbailarina del Bailando por un sueño, actualmente dedicada a la psicología y en pareja con Federico Hoppe, con quien tiene a su hija Amanda, recordó una crisis personal que la hizo cuestionarse aquello que había construido durante buena parte de su trayectoria.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista habló sobre la dificultad de abandonar lugares conocidos y animarse a tomar nuevos caminos. En su relato, explicó cómo algunas decisiones comienzan a gestarse mucho antes de que una persona pueda reconocerlas y se refirió a una experiencia que, según sus propias palabras, terminó cambiando la manera en que se veía a sí misma.

La reflexión de Macarena Rinaldi sobre una etapa que atravesó

En el video que compartió con sus seguidores, Macarena Rinaldi comenzó planteando una reflexión sobre aquellos cambios que aparecen de manera inesperada. "¿Qué pasa cuando nos encontramos con la necesidad de cambio de frente, sin buscarlo, pero aparece?", expresó. A continuación, se refirió a las situaciones en las que una persona empieza a distanciarse de aquello que hasta entonces formaba parte de su vida.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe junto a Amanda durante sus primeros días de vida.

A medida que avanzaba su relato, la psicóloga explicó que reconocer el deseo de alejarse de determinadas situaciones puede resultar doloroso. "Algo peor o más difícil aún es entender que hace rato empezaste a irte sin darte cuenta", sostuvo. También señaló que identificar esos sentimientos implica atravesar un duelo por aquello que comienza a quedar atrás.

En ese contexto, recordó una experiencia personal que la llevó a sentir que podía perder lo que había conseguido. "Personalmente recuerdo una crisis muy importante y la sensación de perder todo, todo lo que había hecho, todo lo que había construido durante tantos años", confesó.

Lejos de profundizar en los motivos de esa situación, decidió centrarse en lo que descubrió después de atravesarla. Su testimonio continuó con una reflexión sobre la importancia de prestar atención a los propios deseos, especialmente cuando aparecen intereses diferentes de aquellos que guiaron las decisiones tomadas en el pasado.

"Y cuando creí que perdía todo, en realidad me volví a encontrar porque había una parte mía que siempre estuvo ahí esperando que le hiciera lugar, que le diera tiempo y espacio", expresó. La declaración fue uno de los momentos centrales del video, en el que también reconoció que animarse a comenzar un recorrido diferente puede convertirse en una experiencia difícil.

"Habilitarse para tomar un nuevo camino puede ser una aventura muy difícil, claro que sí", señaló. Luego explicó que ese proceso comienza con un movimiento interno que cuesta identificar, aunque puede terminar siendo "el regalo más lindo que te hagas en la vida". En la descripción de la publicación, aclaró que sus palabras podían aplicarse al trabajo y a las relaciones personales, y agradeció el acompañamiento de quienes siguen sus reflexiones.

La nueva vida de Macarena Rinaldi como psicóloga

Uno de los cambios más importantes en la trayectoria de Macarena Rinaldi comenzó durante la pandemia de 2020, cuando decidió estudiar Psicología. Después de una extensa carrera vinculada al baile y de alcanzar reconocimiento en el programa de Marcelo Tinelli, empezó a dedicar cada vez más tiempo a su formación universitaria, mientras se alejaba progresivamente de los escenarios.

Tras cuatro años de estudio, en 2024 rindió su último examen y se recibió de psicóloga en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El logro llegó cuando atravesaba las últimas semanas de embarazo. En junio de 2025 recibió su diploma durante una ceremonia a la que asistió acompañada por su familia.

Apenas unas semanas después de terminar la carrera nació su primera hija, lo que marcó otra transformación importante en su presente. Doce meses más tarde, la pareja celebró el primer cumpleaños de la pequeña con una fiesta al aire libre, rodeada de familiares y amigos, de la que compartieron distintas imágenes en sus redes sociales.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe acompañaron a Amanda durante su primer festejo.

Para desarrollar su actividad profesional, acondicionó un estudio dentro de su casa, desde donde realiza las consultas. Esta modalidad también le permite organizar sus horarios y compartir tiempo con su hija, mientras continúa desarrollando su carrera fuera del mundo del espectáculo.

En noviembre de 2025, había compartido sus primeras experiencias en esta nueva profesión a través de una publicación en Instagram. "Estoy dando mis primeros pasos en la profesión, lo hago con todo mi corazón", escribió entonces. También destacó la importancia de avanzar progresivamente y sostuvo: "No creo en la magia, creo en los procesos".

Aunque la psicología pasó a ocupar el centro de su actividad laboral, el baile continúa formando parte de sus intereses. En octubre de ese mismo año volvió a tomar una clase después de varios años alejada de la práctica habitual. En aquella oportunidad compartió una imagen del encuentro y reconoció que regresar a esa disciplina había sido una experiencia especial, esta vez acompañada por su hija.

La decisión de estudiar también había sido motivo de una reflexión cuando terminó la universidad. "Este giro en la vida no estaba en mis planes de jovencita, pero hoy sé que siempre lo llevé en el alma", escribió en diciembre de 2024. En aquel mensaje, además, agradeció el acompañamiento de su pareja y de las personas que estuvieron presentes durante su formación.

Hoy, Macarena Rinaldi continúa construyendo su carrera como psicóloga, mientras comparte su presente familiar con Federico Hoppe y su hija Amanda. A sus 39 años, la exfigura del Bailando volvió a recordar aquella crisis personal cuyo origen no detalló y que, según explicó en su reciente publicación, terminó por permitirle reencontrarse con una parte de sí misma.