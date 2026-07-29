Maca Rinaldi mostró la decoración de la habitación de su hija, Amanda, que comparte con María Belén Ludueña

Macarena Rinaldi volvió a compartir con sus seguidores un rincón muy especial de su casa al mostrar cómo quedó la habitación de Amanda, la hija que tuvo junto a Federico Hoppe. Con una estética cálida, inspirada en la naturaleza y dominada por los tonos neutros, el ambiente destaca por la armonía de cada uno de sus detalles.

Macarena Rinaldi y su hija Amanda Hoppe

Sin embargo, hubo un elemento que no pasó inadvertido entre quienes siguen las tendencias de decoración infantil. La cuna elegida por Maca Rinaldi para el cuarto de Amanda es prácticamente igual a la que María Belén Ludueña incorporó en la habitación de su bebé, una coincidencia que refleja la popularidad de este tipo de mobiliario multifunción.

El detalle que comparten Maca Rinaldi y María Belén Ludueña

Lejos de las tradicionales cunas blancas, Maca Rinaldi apostó por un modelo de inspiración nórdica confeccionado en madera natural. Además de su diseño minimalista, la pieza incorpora un cambiador lateral con tres amplios cajones, una solución práctica para mantener pañales, ropa y accesorios siempre organizados.

Así es la habitación de Amanda Hoppe

La habitación de Amanda completa su estética con un delicado dosel de gasa blanca que cae desde el techo y enmarca la cuna. Detrás, un mural con ilustraciones de osos, flores, ramas y mariposas crea un ambiente inspirado en un bosque encantado, mientras que la combinación de blancos, beige y madera aporta luminosidad y una sensación de calma.

Una decoración delicada e infantil

María Belén Ludueña también optó por el mismo concepto de mobiliario para el dormitorio de su bebé. Aunque la cuna es prácticamente idéntica, el resto de la decoración imprime un estilo diferente, con un empapelado de grandes hojas tropicales y mariposas que le da mayor protagonismo visual al ambiente, además de un amplio sillón de lactancia ubicado junto a la ventana.

La cuna que eligió María Belén Ludueña

Más allá de las diferencias en los accesorios y la ambientación elegidas por María Belén Ludueña y Maca Rinaldi, ambas habitaciones comparten una misma filosofía de diseño: espacios luminosos, funcionales y pensados para acompañar el crecimiento de los más pequeños. Este tipo de cunas evolutivas, que integran cambiador y espacio de guardado, se consolidó como una de las principales tendencias en decoración infantil gracias a su practicidad y a su capacidad de combinar diseño y funcionalidad en un solo mueble.