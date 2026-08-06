Así son las vacaciones de Maca Rinaldi y Fede Hoppe: mates en la playa y Caribe mexicano en familia

Maca Rinaldi y Fede Hoppe eligieron el Caribe mexicano como destino para compartir días de descanso junto a su hija Amanda. Entre caminatas por la arena, juegos al borde del mar y momentos de relax en el complejo hotelero, la pareja disfruta de una experiencia marcada por la tranquilidad y la vida familiar. El entorno natural se convirtió en el marco ideal para acompañar cada momento, combinando actividades al aire libre con espacios de calma.

Maca Rinaldi y Fede Hoppe disfrutan de sus vacaciones familiares en el Caribe mexicano

Maca Rinaldi y Fede Hoppe se encuentran en Costa Mujeres, México, donde combinan actividades al aire libre con rutinas adaptadas a su pequeña hija. La playa, las piletas y los espacios del complejo se transformaron en escenarios ideales para vivir jornadas de sol y naturaleza en familia. La elección del destino permitió que cada momento se convierta en una oportunidad para compartir experiencias sencillas, desde caminatas hasta pausas de descanso, en un ambiente pensado para disfrutar sin apuro.

Maca Rinaldi y Fede Hoppe con Amanda

En las últimas horas, la bailarina compartió una serie de imágenes en sus redes sociales donde mostró cómo transcurren sus días de desconexión en el Caribe. Sus publicaciones dejaron entrever tardes de playa que se convirtieron en un ritual especial familiar mientras compartían mates en la arena. Con su bolso matero, la psicóloga destacó la tranquilidad de compartir la infusión en ese entorno paradisíaco. “El mejor plan del mundo, mates en la playa a la tardecita”, escribió en su posteo.

Además, las caminatas familiares por la arena y los juegos al borde del agua fueron parte de la rutina, con fotos junto a la torre de los guardavidas y mensajes dedicados a su hija que reflejan la emoción de vivir estas primeras experiencias juntas. En este contexto, Maca Rinaldi dejó en claro con sus imágenes que el descanso también incluyó momentos de relax en el complejo hotelero, rodeado de palmeras y piletas. Allí, la familia aprovechó las reposeras para dormir una siesta bajo la sombra. “Duerme, mi princesita”, comentó en su publicación.

Las vacaciones de Maca Rinaldi, Fede Hoppe y Amanda

Las publicaciones de la modelo también dejaron entrever cómo su pareja acompañaba cada travesía con complicidad y cercanía. Las fotos mostraron a Fede Hoppe con looks cómodos y deportivos. Se lo vio con shorts de baño estampados en tonos vivos, combinados con remeras lisas. Atuendos que acompañaron a la perfección los días de sol caribeño. La pareja se mostró relajada, transmitiendo la idea de que el viaje no solo es descanso, sino también una oportunidad para compartir rutinas en un entorno distinto.

Maca Rinaldi se lució con un increíble bikini que es la tendencia de la temporada

Por su parte, Maca Rinaldi deslumbró con su estilo veraniego. Los posteos que hizo en su cuenta de Instagram rápidamente destacaron los bikinis tendencia que utilizó durante sus vacaciones. Estos diseños minimalistas realzan la figura y permiten un bronceado uniforme, logrando un look moderno. La bailarina demostró que la comodidad puede ir de la mano con el estilo, marcando presencia con cada elección de outfit.

Las vacaciones de Maca Rinaldi, Fede Hoppe y Amanda

Cada aparición fue retratada en imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. La pequeña Amanda se convirtió en protagonista con sus atuendos playeros. Lució bodys de algodón con estampados de flores, sombreros de ala ancha para protegerse del sol y sandalias blancas que enternecieron a todos. Las postales de la pequeña dejaron en claro que tanto ella como sus padres disfrutaron de una escapada familiar que combinó disfrute con momentos cargados de complicidad.

“Ojalá toda la vida quieras pasar tiempo conmigo, hija, ojalá sea plan para vos cuando seas grande. Te amo con toda mi alma”, escribió Maca Rinaldi en una de sus historias de Instagram donde posó con su hija. Su posteo rápidamente recibió una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron las tiernas palabras de la bailarina. Entre mates frente al mar, caminatas por la arena y juegos con Amanda, cada jornada se convirtió en un recuerdo compartido, consolidando una experiencia que reunió moda y momentos para el recuerdo.

Maca Rinaldi y su hija Amanda

Maca Rinaldi y Fede Hoppe disfrutan de unos días en México junto a su hija Amanda, en un viaje que combina descanso y actividades al aire libre. Entre caminatas por la arena, juegos en la playa y momentos de relax en el complejo, la pareja encontró un entorno pensado para la tranquilidad y la vida familiar. El destino elegido les permitió compartir rutinas sencillas adaptadas al ritmo de la pequeña, sumando experiencias que reflejan la esencia de unas vacaciones en el Caribe.

VDV