La nueva vida de Monchi Balestra a los 58 años: se alejó de todo para cuidar a su papá y volvió a su primer amor

Monchi Balestra es un reconocido conductor y locutor de 58 años, que en 2024 decidió dejar atrás el ritmo de la televisión y la radio para regresar a Casilda, su ciudad natal, para cuidar a su papá. Sin embargo, en la actualidad se encuentra más cerca que nunca de su primer amor: la radio.

La firme decisión de Monchi Balestra y su sueño hecho realidad

Monchi Balestra fue una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión argentina durante las décadas del '90 y los 2000. Con un estilo descontracturado y una impronta que rompía con los moldes tradicionales, construyó una exitosa carrera que lo llevó desde Rosario hasta Buenos Aires y distintos países de Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años decidió cambiar por completo el rumbo de su vida.

Durante una entrevista que brindó a La Capital en 2024, el conductor reveló que decidió dejar en un segundo plano la intensa actividad profesional para regresar a Casilda, Santa Fe, con un objetivo muy claro: acompañar a su padre tras la muerte de su madre. "Se me fue la vieja y ahora no quiero que me pase lo mismo con el viejo. Por eso, después del último Latin American Idol pegué la vuelta tras la pandemia y ya me instalé acá", contó en aquel entonces.

Monchi Balestra

Con la sinceridad que siempre lo caracterizó, Monchi Balestra también reveló que esta nueva etapa le permitió recuperar momentos cotidianos que antes había dejado pasar. "Estoy acompañando a mi papá. Vine a darle una mano al viejo y a aprender un montón de cosas... hay que saber envejecer y morir en esta vida, eh", expresó.

Mucho antes de convertirse en una figura conocida, Monchi Balestra ya tenía claro cuál era su verdadera pasión. Siendo apenas un adolescente comenzó a imaginar, junto a su amigo Ricky, la posibilidad de crear una radio propia. Ese sueño terminó convirtiéndose en una extensa trayectoria profesional que lo llevó a trabajar en Rosario, Buenos Aires y diferentes países de América Latina.

Monchi Balestra

Durante aquella entrevista, Monchi Balestra recordó cómo nació su amor por el medio. "La verdad que no lo buscaba, todo lo contrario. Todavía estoy tratando de encontrar una explicación". En este sentido, explicó que en los años 70 no llegaba la música a los hogares y aunque tuvo "la suerte" de que en su casa "había tocadiscos", siempre escuchaba lo mismo. Además, resalta que en aquella época "no había internet ni radios FM. Un embole", lo que lo incentivó a armar una radio musical.

Luego, Monchi Balestra destacó la influencia que tuvieron algunos programas pioneros de la radio argentina. "A veces llegaba Radio Del Plata por las noches y después Claudio Corvalán con Sensaciones, que hoy sería un streamer que convocaría a millones porque fue pionero en la región en radio AM", sostuvo.

El día que Monchi Balestra le dijo "no" a Marcelo Tinelli

A lo largo de su carrera, Monchi Balestra recibió propuestas que pudieron cambiar su historia profesional. Una de las más llamativas fue la invitación de Marcelo Tinelli para conducir juntos un programa radial. Sin embargo, el presentador decidió rechazarla porque entendía que ambos ocuparían el mismo lugar frente a cámara y que sus estilos podían superponerse. Tiempo después aceptó reemplazarlo cuando dejó Radio Show, una oportunidad que terminó consolidando aún más su carrera.

Marcelo Tinelli

El presente de Monchi Balestra: radio, proyectos propios y un regreso muy esperado

Aunque eligió bajar el perfil, Monchi Balestra de 58 años nunca abandonó definitivamente los medios. En febrero de 2021 reemplazó a Darío Barassi al frente de 100 argentinos dicen, donde condujo el exitoso ciclo de manera temporal mientras el actor y conductor se ausentó por otros compromisos laborales.

Su vínculo con la radio continuó intacto y, en noviembre de 2025, concretó un esperado regreso al aire al incorporarse a Mega 105.9 FM, donde conduce un programa matutino de lunes a viernes, de 9 a 11. Por otro lado, impulsa su propia radio online, un proyecto independiente desde el que continúa desarrollando contenidos y manteniendo un contacto directo con su audiencia, combinando entrevistas, música y actualidad.

Monchi Balestra

En paralelo, Monchi Balestra participa activamente de propuestas vinculadas a la cultura de su ciudad. Recientemente fue anunciado como moderador de una exposición que se realizará el próximo 9 de agosto en el Club Social Casilda, una jornada destinada a poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico de uno de los edificios más emblemáticos de la localidad santafesina.

De esta manera, la nueva vida de Monchi Balestra a los 58 años: se alejó de todo para cuidar a su papá y volvió a su primer amor que es la radio. Lejos del vértigo de la televisión, el locutor atraviesa una etapa marcada por las prioridades personales y su vuelta al medio del que se enamoró cuando era apenas un adolescente.