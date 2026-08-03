Quién es la amiga de Juliana Awada con quien compartió sus vacaciones en la nieve

“Ya los voy a extrañar”. Con esta frase, Juliana Awada despertó la curiosidad de sus más de dos millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram. La empresaria textil compartió una serie de tiernas imágenes junto a una de sus amigas más cercanas durante sus vacaciones en Villa La Angostura. Como era de esperarse, todas las miradas se posaron en Javiera Álvarez Echague, una figura muy especial dentro de su círculo íntimo.

Javiera Álvarez Echague, la amiga de Juliana Awada con quien compartió sus vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno de Juliana Awada dejaron postales inolvidables de los imponentes paisajes del cerro Bayo y de Villa La Angostura, cubierta por un manto blanco de nieve que convirtió a la ciudad cordillerana en un escenario de ensueño. Sin embargo, más allá de la belleza natural del destino elegido, la compañía también se convirtió en protagonista: a través de una serie de imágenes que compartió en sus historias de Instagram, la diseñadora se mostró junto a Javiera Álvarez Echague, una de sus amigas más cercanas.

Juliana Awada junto a su amiga Javiera Álvarez | Instagram

El vínculo entre ambas es uno de los lazos que Awada conserva de su matrimonio junto a Mauricio Macri. La empresaria forma parte de su círculo íntimo desde hace años y se convirtió en una presencia especial en la vida de la ex primera dama. Las recientes apariciones juntas en las plataformas de interacción social dieron cuenta de uno de los lados más sensibles de la ex primera dama: la amistad con la esposa de Guillermo Dietrich.

Javiera Álvarez Echague junto a su marido Guillermo Dietrich | Instagram

Según la información compartida en su perfil de Linkedin, Javiera Álvarez Echagüe nació el 4 de febrero de 1972 en suelo argentino y es una empresaria argentina con una trayectoria vinculada al mundo de la gestión, la organización de experiencias y la gastronomía. Se formó en Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y luego amplió su perfil profesional incorporando conocimientos culinarios en el Instituto de Gastronomía Argentina, donde se capacitó como chef.

Durante varios años desarrolló su carrera en el área de Atención al Cliente, desempeñándose como Manager en empresas como Telefónica y DirecTV. También ocupó roles como Project Director, adquiriendo experiencia en liderazgo, planificación y coordinación de equipos y proyectos. Esta etapa le permitió consolidar herramientas vinculadas a la comunicación, la gestión y la creación de vínculos con distintos públicos.

Asimismo, su recorrido combina la experiencia corporativa con una profunda pasión por la gastronomía y los viajes. “Habiendo sido Manager en el área de Atención al Cliente de Telefónica y DirecTV tantos años, luego haber estudiado Gastronomía y viajado por la región de Argentina, Uruguay y Chile y el mundo, y trabajado desde 2010 organizando experiencias para YPO, hacen que hoy me sienta con las herramientas necesarias para emprender este reto”, señala en la descripción de su biografía.

Desde 2010 trabaja en la organización de experiencias para YPO (Young Presidents’ Organization), una comunidad internacional de líderes empresariales, y también es fundadora de Cizzum, una propuesta dedicada a la creación y producción de experiencias en Argentina, Chile y Uruguay. La versatilidad de su formación reúne así distintas disciplinas -comunicación, hospitalidad, gastronomía y eventos- con el objetivo de crear encuentros personalizados y experiencias memorables.

Juliana Awada junto a su amiga Javiera Álvarez | Instagram

La amistad de Juliana Awada de Javiera Álvarez Echague

De acuerdo con las imágenes difundidas en el perfil de Instagram de Javiera Álvarez Echague, la amistad con Juliana Awada nació a través del vínculo político que tenían Mauricio Macri y Guillermo Dietrich durante la gestión de Cambiemos. A partir de esa relación institucional, ambas comenzaron a compartir espacios sociales y encuentros que con el tiempo consolidaron una formidable amistad que trascendió mandatos y perduró en el tiempo.

Esta cercanía entre ambas empresarias quedó reflejada en distintas publicaciones realizadas en redes, donde se las observa compartiendo momentos juntas. Uno de esos encuentros fueron los festejos posteriores a la victoria de Argentina frente a Inglaterra durante el Mundial 2026. Sin embargo, la relación entre ambas también trascendió hacia un plano más personal: a comienzos de este año realizaron juntas una travesía de trekking por la Patagonia, una experiencia que Álvarez Echague definió como inolvidable.

Juliana Awada junto a su amiga Javiera Álvarez | Instagram

Luego de esa aventura, compartió una reflexión sobre el vínculo con la naturaleza y la importancia de preservar los paisajes del sur del país: “Otra vez me sorprende la Patagonia, otra vez me regala la satisfacción de lo logrado, siempre en compañía de la gente que uno quiere es mejor aún. Llegar arriba, encontrarse con esos refugios construidos por personas que aman la naturaleza, la montaña y por sobre todo nuestra querida Patagonia Argentina. Todo esto nos debe motivar a los amantes de las caminatas, los hikings, los campamentos, a cuidar nuestros parques nacionales, nuestros senderos y lagos con muchísima conciencia”.

Juliana Awada junto a su amiga Javiera Álvarez | Instagram

Además de su vínculo con la naturaleza y las actividades al aire libre, Álvarez Echague refleja en sus redes sociales otra de sus grandes pasiones: viajar y descubrir nuevas culturas. En 2024 compartió postales de una travesía por las pirámides junto a amigas -entre ellas Juliana-, acompañadas por un sentido análisis sobre la importancia de los afectos, la curiosidad y la posibilidad de vivir nuevas experiencias. “El amor, las amigas, compartir con amigos, hacer deporte siempre, en cualquier lugar, la curiosidad de conocer nuevas culturas, lugares, su gente, la cocina, las comidas… Perderse en las ciudades, en el desierto y en el mar… Viajar… De eso se trata la vida para mí. De agradecer y compartir”, expresó.

Juliana Awada junto a Javiera Álvarez y dos amigas más | Instagram

Con más de una década de amistad, Juliana Awada y Javiera Álvarez Echague construyeron una relación que trascendió el ámbito político y se transformó en un lazo inquebrantable que ambas dejaron ver a través de sus redes sociales. La cercanía entre las empresarias se refleja en los distintos momentos que comparten juntas, desde travesías en la nieve y aventuras por la Patagonia hasta viajes por el mundo, donde disfrutan de experiencias únicas.