Catalina Dlugi habló del presente de la televisión argentina: “Susana creo que ya no tiene ganas de trabajar”

Con más de 45 años de trayectoria en el periodismo de espectáculos, Catalina Dlugi se consolidó como una de las periodistas más reconocidas del género. A lo largo de su carrera pasó por revistas especializadas, radio y televisión, donde permaneció durante 25 años como referente de la sección de televisión en canales como El Trece y TN. En una entrevista que tuvo mano a mano con Ángel de Brito, la experta en farándula habló del presente de la televisión argentina e hizo referencia a grandes personalidades tales como: Mirtha Legrand, Susana Giménez, Santiago del Moro, Verónica Lozano, Luis Ventura, Jorge Rial, Viviana Canosa, Marcelo Tinelli y Guido Kaszcka, entre otros

El análisis de Catalina Dlugi sobre los conductores que marcaron la televisión argentina

Durante su paso por Ángel Responde, el programa de streaming de Bondi Live conducido por Ángel de Brito, Catalina Dlugi se sometió a un picante ping pong de preguntas y respuestas en el que opinó sin filtros sobre las principales figuras de la pantalla chica. “Chiquita (por Mirtha Legrand) tiene un renacer ahora con todos lo del fútbol y con todos los memes tiene un reinado y una memoria absolutamente maravillosa”, comenzó diciendo abriendo su análisis.

Catalina Dlugi | Instagram

Sobre Susana Giménez, consideró que "por momentos no tiene ganas de trabajar" y agregó: "Creo que ya soltó y está bien". En cuanto a Marcelo Tinelli, sostuvo que dejó de seguir de cerca su actualidad, aunque señaló que "hubo mucha gente que lo agasajó durante mucho tiempo, hasta que alguien empezó a pegarle y creo que ahí les encantó pegarle a mucha gente". No obstante, expresó su deseo de verlo nuevamente en la pantalla con el Bailando.

Consultada por Adrián Suar, destacó que le gusta "el hombre que dice con mucha convicción las cosas que decía cuando todavía no era famoso ni poderoso". También se refirió a Jorge Rial y aseguró que "le encontró la vuelta a hacer política con el mismo mecanismo de los chimentos y creo que la pegó". Además, valoró la autocrítica que, según su mirada, hizo el periodista tras los conflictos familiares con su hija Morena Rial y opinó que encontró "el tono justo para hablar de política". Al hablar del vacío que dejó Jorge Lanata, fue tajante: "Está en las antípodas de El Gato", en referencia a que no encuentra un reemplazante con características similares.

En este marco, la conductora también cuestionó con dureza el accionar de Viviana Canosa. "No me gusta lo último que hizo con la denuncia, me parece horrible. Lo que hizo, sin ninguna base, ensuciando a tanta gente... a Lizy Tagliani, a Flor Peña y a un montón de gente. A mí eso no me gusta y nunca me va a gustar", afirmó. En contraste, elogió a Luis Ventura: "A mí me encanta Ventura. Es mi presidente", dijo en alusión a su gestión al frente de APTRA. Además, también desmintió haber tenido responsabilidad en la salida de Pilar Smith del jurado de los Premios Martín Fierro de Radio, luego de la polémica que se generó por la filtración de los ganadores antes de la ceremonia, y aseguró que ella no tomó esa decisión.

El ojo crítico de Catalina Dlugi sobre los conductores de la TV de hoy

Bajo el tópico "conductores de hoy", Catalina Dlugi analizó el presente de algunas de las principales figuras de la televisión argentina. Sobre Santiago del Moro, aseguró que le gusta su trabajo, aunque marcó un aspecto que no termina de convencerla: "Me gusta, pero no cuando se pone tan serio y se pone a filosofar con Gran Hermano. ¡Nada es tan serio en la vida!". En cuanto a Guido Kaczka, destacó su experiencia y comodidad frente a las cámaras: "Me gusta Guido, me parece que es un hombre que tiene las cosas más claras. Nació en la tele y un estudio de televisión es un lugar de calma para él". También elogió a Darío Barassi al definirlo como "un hombre que está en el límite de lo gracioso y nunca cae mal".

En relación con Andy Kusnetzoff, fue más crítica y sostuvo: "No me gusta tanto. Me parece que a veces se le nota que va muy derecho al objetivo". En cambio, dedicó cálidas palabras a Mariana Fabbiani, de quien resaltó su experiencia y capacidad para manejar distintos climas al aire. "Tiene una frescura única. Sabe, por mucha intuición y muchos años de estar al aire, dónde está el límite de lo que te podés reír y dónde te podés poner serio. Del programa me gusta mucho cuando se pone en el tema judicial", expresó, además de destacar el desempeño del equipo que acompaña a la conductora.

Por último, también opinó sobre Alfredo Leuco, Verónica Lozano y Yanina Latorre. Del periodista político afirmó que "lo veía bárbaro con el periodismo político", mientras que sobre la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) señaló: "Es otra divina. Sabe adónde va. Te hace chistes y te manda cuando te tiene que mandar". Respecto a la presentadora de SQP (América TV), reconoció su crecimiento como conductora, aunque marcó un rasgo de su personalidad: "Me parece que siempre la tiene que ganar. No baja nunca los brazos, pero bueno... lo hace muy bien. Se inventó como conductora".

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el periodismo de espectáculos, Catalina Dlugi se consolidó como una de las voces más autorizadas para analizar el presente de la televisión y sus protagonistas. Su experiencia, sumada al contacto permanente con las figuras del medio y a una mirada crítica construida a lo largo de los años, convierten cada una de sus opiniones en un termómetro del mundo de la farándula y las personas que integran la pantalla chica.