La coincidencia deco navideña de Juliana Awada y la China Suárez para una noche mágica

Las celebridades no dudan en abrir las puertas de su hogar para celebrar la Navidad junto a sus seguidores, y exponer los mejores tips de decoración para que el espacio parezca aún más mágico en este día. Es por eso que los usuarios de las redes sociales no tardan en destacar sus favoritos, y las coincidencias entre ellos. Dos que llamaron la atención fueron las historias de Juliana Awada y la China Suárez, quienes mostraron el interior de su hogar en esta noche única, que lo disfrutaron con sus familiar.

La Navidad de Juliana Awada y la China Suárez

Las lujosas decoraciones de Juliana Awada y la China Suárez: de la elegancia del dorado al estilo campestre minimalista

Juliana Awada es una de las mujeres celebridades más observadas por los expertos fashionistas y los amantes del diseño de interior. Su estilo fusiona el minimalismo moderno con el estilo campestre y la conexión con la naturaleza, y claramente no podía faltar en la Navidad. En sus historias de Instagram, compartió la mesa que preparó en su quincho, donde se destacan los colores claros como el beige y marrón. Los platos, de tonalidades oscuras, combinaban con el mantel gracias a unos individuales "de campo", y estos mismos a su servilleta colocada encima.

La Navidad de Juliana Awada

Por su parte, la China Suárez también preparó la casa de los sueños en Buenos Aires, para pasarlo con sus hijos y las niñas de Mauro Icardi. Para la ocasión, coincidió en algunos aspectos con Awada, pero eligió la elegancia del dorado y el maximalismo para sorprender a los invitados. En las historias de Instagram que subió su gente cercana, se destaca una mesa más grande que la de la Primera Dama, demostrando la cantidad de invitados que tenían para la noche especial. En lugar de individuales, colocó doble plato para dividir las comidas, de un color oro oscuro que hacía resaltar las servilletas blancas y los moños encima.

La Navidad de la China Suárez

Las coincidencias en decoraciones navideñas de Juliana Awada y la China Suárez

Sin embargo, ambas mujeres tuvieron detalles en los que coincidieron y elevaron el espíritu navideño en la mesa. Ambas optaron por las velas rojas, sobre una ornamentación colocada como si fuera un gran camino de ramas de pino. Por un lado, Awada fue por agregarle piñas en círculos para darle un toque campestre a la decoración. Por el otro, la China siguió con su toque personal elegante y chic, al poner moños en distintas partes del centro y por doquier en la gran habitación.

La Navidad de la China Suárez

Los usuarios de las redes sociales y expertos en diseño de interior no tardaron en notar esta coincidencia, demostrando que ambas siguieron una tendencia navideña para decorar su mesa. Sin embargo, las notorias diferencias también marcaron sus estilos personales y la intimidad de la navidad que vivieron con sus seres queridos y familia. Juliana Awada y la China Suárez fueron de la elegancia maximalista al campestre minimalista, fusionándolo con una ornamentación típica de esta época del año.

A.E