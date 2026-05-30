Ricardo Andrés, el padre de Ricardo Darín: no pudo conocer a sus nietos, dejó su nombre como herencia y fue guardia de un Presidente

Una de las familias más emblemáticas y talentosas del ámbito artístico argentino es, sin dudas, la familia Darín. Tanto Ricardo como Alejandra dejaron una huella imborrable a través de sus participaciones en históricas producciones de cine, teatro y televisión que marcaron a generaciones enteras y continúan vigentes en la memoria del público. Además, ese legado artístico trascendió generaciones, ya que Chino Darín, hijo del reconocido actor, también logró construir una destacada carrera dentro de la escena actoral contemporánea. No obstante, fue el mismo artista de 37 años quien puso en relevancia un personaje dentro clan: su abuelo Ricardo Andrés, de quien no sólo heredó el nombre, sino también todo un legado que continúa vigente a través de las distintas generaciones de los Darín.

La historia desconocida del padre de Ricardo Darín

Semanas atrás, el Chino Darín sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un verdadero tesoro familiar: una fotografía en tono sepia de su abuelo, Ricardo Andrés, con motivo del centenario de su nacimiento. “Hoy mi abuelo Ricardo Andrés cumpliría 100 años”, escribió con orgullo el actor y padre de Dante. Si bien con la llegada de su hijo decidió poner fin a la tradición familiar de transmitir el mismo nombre de generación en generación, la figura de su abuelo sigue ocupando un lugar central dentro de la historia y el legado de los Darín.

Ricardo Andrés, el papá de Ricardo Darín | Instagram

El papá de Ricardo Darín nació el 11 de abril de 1926 en Buenos Aires. Desde muy joven manifestó sus deseos de ser aviador razón por la cual a los 18 años cruzó el océano y se instaló en el viejo continente donde recorrió circuitos aéreos por Asia, África y Europa. Esta profesión lo llevó a conocer a diversas personalidades del mundo artístico -como por ejemplo a Orson Welles-, como así también del ámbito político.

El vínculo con el célebre cineasta estadounidense no sólo le brindó innumerables aventuras compartidas, sino que también contribuyó a su formación cultural e intelectual llegando a ser poeta, dejando una profunda huella en su vida. Tal fue la influencia de esa relación que llegó a participar en la elaboración de un manual de primeros auxilios destinado a Portugal.

A pesar de haber estado vinculado a figuras de renombre internacional, Ricardo Andrés llevó una vida alejada de los privilegios y la ostentación. Entre sus diversas experiencias laborales, integró el equipo de seguridad que brindaba protección al entonces presidente francés Charles de Gaulle, desempeñándose en uno de los anillos externos de custodia.

La carrera actoral de Ricardo Andrés Darín, una pasión heredada por sus hijos y nieto

En su regreso al país, el papá de Ricardo Darín desplegó una nueva etapa en su carrera artística al incorporarse a Radio El Mundo. Este trabajo le abrió paso a lo que años después se transformó en una prolífica trayectoria en la actuación. Ya lejos de los estudios radiales, el patriarca de los Darín participó en películas como Pobre mariposa y La culpa. Además, en el teatro también logró lucirse mediante sus personajes en El conventillo de la paloma, Confidencias y La boca está de fiesta. Estas interpretaciones lo llevaron a dar un gran salto cualitativo en su carrera.

Sus performances le brindaron un lugar en la pantalla chica en producciones tales como Juan sin nombre, Historias fantásticas de suspenso, Nosotros tres y alguien más, Boleta de empeño, Por amor y Apunten fuego. Su paso por este mundo lo llevó a conocer a quien fuera su esposa y madre de sus hijos: la actriz Renée Roxana. Ambos integraban el elenco de la radionovela Las aventuras del Zorro y, más allá de sus participaciones en el ciclo radial, lograron crear -en paralelo- una historia de amor que perduró por décadas.

Familia Darín | Redes Sociales

Ricardo Andrés Darín: una herencia que traspasó generaciones

Fruto de su amor con la actriz radial, nacieron Ricardo y Alejandra Darín. Ambos hermanos fueron criados bajo un legado actoral que luego transformaron en sus propias profesiones. El intérprete de El Eternauta comenzó su carrera artística siendo muy chico, tras debutar como actor a los 10 años, participando en obras teatrales junto a sus padres, Ricardo Andrés Darín y Renée Roxana. Años más tarde, dio el salto a la televisión y durante los años 80 se convirtió en uno de los galanes más populares de la televisión nacional.

Por su parte, Alejandra Darín también creció en un entorno ligado al espectáculo y comenzó a actuar desde muy joven. Al igual que su hermano, dio primeros pasos en la actuación a los 9 años, cuando participó en el programa La selva es mujer de Canal 13. A partir de allí desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas en teatro, cine y televisión; incluso se convirtió en una referente en lo que respecta a los derechos laborales de los actores.

Días antes a convertirse en abuelo por primera vez, Ricardo Andrés Darín falleció a causa de un cáncer terminal. Su deceso ocurrió el 5 de enero de 1989, siete días antes de conocer a su nieto. Sin embargo, luego de que el Chino abriera los ojos por primera vez cuando era un bebé recién nacido, vio en ellos los ojos de su padre. Si bien el nombre del primogénito del productor ya estaba previsto de antemano -se llama Ricardo Mario por sus dos abuelos-, no se puede negar que la carga genética en materia artística está ligada directamente al clan Darín.

Ricardo Darín y Chino Darín

Aunque resulta imposible no advertir el notable parecido físico entre Ricardo Darín padre, Ricardo Darín hijo y Ricardo Darín nieto, el legado que los une va mucho más allá: también se refleja en el talento, el carisma y la versatilidad que cada uno supo desplegar frente a las cámaras y sobre los escenarios. Al postear esta foto de su abuelo en el centenario de su nacimiento, el Chino Darín no solo rindió homenaje a una figura fundamental de su árbol genealógico, sino que también reivindicó un legado familiar atravesado por la pasión artística y una historia que continúa transmitiéndose de generación en generación.