Si hay algo que caracteriza a los Darín, además del talento frente a cámara, es ese sentido del humor ácido que los mantiene unidos. Durante una entrevista en el podcast El buscador, conducido por Julio Leiva, Ricardo Darín compartió con el público una anécdota familiar que describe la relaión que tiene con sus hijos, Clara y el Chino. La situación, que podría haber sido un drama para cualquiera, se transformó en un video viral cuando intentó sacar una rata de su casa.

Ricardo y el Chino Darín

El actor relató, con lujo de detalles y mucha picardía, el momento exacto en el que él, lejos de entrar en pánico, asumió el rol de estratega para atrapar al animal. "Yo parado arriba de una mesa dando directivas de cómo encontrar al ratón", contó entre carcajadas, rememorando cómo sus hijos, en lugar de ayudarlo en la misión, preferían sacar el teléfono para registrar la escena.

Ricardo y Clara Darín.

Ricardo Darín se sinceró sobre la maldad de sus hijos, Clara y el Chino Darín: "Me tienen de punto"

Según contó Ricardo Darín, este tipo de bromas suelen ocurrir seguido con sus herederos. El actor admitió con mucha honestidad que, a pesar de sus intentos por mantener cierta autoridad o compostura, sus hijos siempre encuentran la manera de dejarlo expuesto ante cualquier situación. "Me tienen de punto, ¿me entendés?", confesó el actor durante la entrevista, dejando claro que esa "maldad" de la que habla es, en realidad, su lenguaje habitual de cariño y complicidad.

Él se define como alguien que está sumergido en el seno de una familia donde, según sus propias palabras, “son todos malos”. Sin embargo, esta autocrítica viene acompañada de una sonrisa cómplice que delata cuánto disfruta de ese ida y vuelta constante con ellos.

Tras ver el video junto a Julio Leiva, Ricardo Darín analizó su propio comportamiento frente a la situación del ratón. Aunque intentaba mantener una actitud de mando, sus hijos no perdían tiempo en recordarle lo absurdo de la escena. “¡Estás subido a la silla, Ricardo!”, le gritaban con humor, mientras él buscaba mantener una cuota de seriedad que era prácticamente imposible de sostener.

Ricardo Darín en el video que se hizo viral

Lejos de sentirse avergonzado, el actor se ríe de su propia "dignidad" bajo sospecha. “Igual, parado arriba de algo, bastante digno dando órdenes”, bromeó sobre su intento fallido de dirigir el operativo de limpieza con total sobriedad.