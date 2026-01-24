Guillermo Andino y sus tres hijos, a puro sol en Punta del Este: las fotos que muestran cuánto crecieron Sofía, Victoria y Ramón

Guillermo Andino disfruta desde hace varios días de Punta del Este, el destino que elige desde hace años junto a su esposa, Carolina Prat, para descansar y compartir tiempo en familia. Lejos de la rutina y de los compromisos laborales, el conductor se mostró relajado y enfocado en lo que más valora: sus afectos.

Este viernes 23 de enero, Guillermo Andino decidió pasar una tarde de playa exclusivamente junto a sus hijos y fue fotografiado en un plan distendido, a puro sol y arena. Las imágenes lo muestran compartiendo charlas, risas y caminatas junto a Sofía (24), Victoria (18) y el pequeño Ramón (9), reflejando una postal tan simple como significativa.

Mientras Sofía y Victoria ya transitan la adultez y la adolescencia, Ramón —el menor de la familia— se convierte en el gran protagonista de la escena, marcando ese contraste natural que deja el paso de los años. Justamente, esas diferencias de edades son las que hoy permiten ver con claridad cómo crecieron los tres hijos de Guillermo Andino y Carolina Prat, algo que queda aún más en evidencia al comparar las imágenes actuales con las fotos de cuando eran pequeños.

Las imágenes de los tres chicos disfrutando con el conductor en las playas de Uruguay, conversando y paseando a orillas del mar, también demuestran cómo se transformó la dinámica familiar con el correr de los años, sin perder la cercanía ni la complicidad.

De esta manera, Punta del Este vuelve a ser, una vez más, el escenario elegido por el conductor para construir recuerdos, reafirmando su perfil familiar y el vínculo cercano que mantiene con sus hijos, incluso ahora que dos de ellos ya dieron el salto a nuevas etapas de la vida.