Nuevo parte médico de Thiago Medina: su salud tras la operación de la parrilla costal

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas y se conoció un nuevo parte médico que detalla su estado tras la operación de la parrilla costal. El informe oficial brindó precisiones sobre el procedimiento realizado y el seguimiento clínico que se mantiene desde el hospital.

El hospital brindó un nuevo parte médico de Thiago Medina tras su operación

Thiago Medina atraviesa el proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía de reconstrucción de la parrilla costal, y el hospital difundió un parte médico actualizado. La información se conoció tras una jornada marcada por controles intensivos y monitoreo constante. El estado actual del paciente es seguido de cerca por profesionales de distintas áreas.

Thiago Medina

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, inició el comunicado brindado por los médicos.

La intervención que se le realizó durante el viernes 19 de septiembre tuvo una duración de cuatro horas y media. Según el parte, “se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias”. Este dato fue destacado por los médicos como un indicador positivo dentro del procedimiento.

Thiago Medina

En cuanto al estado actual del paciente, el informe precisa: “En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica”. Por lo que Thiago Medina no necesita, por el momento, medicamentos para mantener la presión arterial y que su respiración está siendo asistida de manera controlada.

Por su parte, los médicos concluyeron el comunicado con una frase que se enmarca en la cautela con la que se trata el caso: “Se espera evolución. Pronóstico reservado”. Las próximas horas serán clave para definir los pasos siguientes en el proceso de recuperación del influencer, quien chocó hace algunos días en su moto.

Daniela Celis y Thiago Medina

Desde el entorno de Thiago Medina, se mantiene la atención sobre su evolución. Daniela Celis, madre de sus hijas, también se refirió al procedimiento a través de sus redes sociales. "¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución", destacó.

El seguimiento clínico continuará en las próximas horas, con controles específicos para monitorear la respuesta del organismo. La permanencia en terapia intensiva responde a la necesidad de mantener vigilancia constante, propia de este tipo de cirugías de alta complejidad.

Thiago Medina

Thiago Medina recibió un nuevo parte médico tras la operación de la parrilla costal, en el que se detalló su estado actual y el seguimiento clínico que se mantiene desde el hospital. La intervención se realizó con equipos especializados y se informó que el paciente permanece estable, bajo control en terapia intensiva.

VDV