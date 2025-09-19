Daniela Celis reveló cómo terminó la operación de Thiago Medina y cómo sigue su salud

Daniela Celis dio a conocer cómo terminó la operación de Thiago Medina y compartió detalles sobre su estado actual, en medio de un proceso médico que continúa bajo seguimiento y acompañamiento familiar constante. La información se sumó a las actualizaciones que circulan en torno a su evolución.

Daniela Celis dio detalles sobre la operación y cómo se encuentra Thiago Medina

Daniela Celis se refirió al resultado de la intervención quirúrgica que atravesó Thiago Medina y brindó precisiones sobre su evolución clínica, en un contexto marcado por controles médicos y expresiones de apoyo de su entorno cercano. La comunicación se produjo en un momento clave, cuando la atención se centra en los próximos pasos del tratamiento.

Daniela Celis y Thiago Medina

En las últimas horas, el exparticipante de Gran Hermano fue sometido a una cirugía en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego del accidente en moto que sufrió días atrás. La operación, que se realizó con el objetivo de reparar lesiones en la zona torácica, concluyó sin complicaciones, según informó su expareja.

En su mensaje, Daniela Celis explicó que la intervención quirúrgica se desarrolló con normalidad y que los profesionales lograron una buena reparación de la parrilla costal. "¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución", escribió en sus redes sociales.

Thiago Medina y Daniela Celis

Según se conoció, la operación fue realizada por especialistas en cirugía torácica, en coordinación con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. El procedimiento se extendió durante varias horas y fue considerado exitoso por los médicos a cargo. La decisión de operar se tomó luego de que Thiago Medina presentara una mejora en su cuadro febril.

Por su parte, Daniela Celis se mantuvo cerca del proceso desde el inicio y fue quien comunicó el resultado de la operación. En su publicación, además de informar sobre el estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, reiteró el pedido de cadena de oración que había iniciado días antes. “¡Mantenemos pedido de cadena de oración; que toda la fe, luz y fuerzas llega!”, concluyó.

Daniela Celis

En la misma línea, la situación médica de Thiago Medina continúa siendo monitoreada por el equipo del hospital, que emitirá nuevos partes en función de su evolución. Por el momento, el paciente se encuentra estable y sin requerimientos adicionales de medicación para sostener sus signos vitales. La recuperación será progresiva y dependerá de la respuesta clínica en los próximos días.

Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis reveló cómo terminó la operación de Thiago Medina y cómo sigue su salud, en un contexto marcado por controles médicos y acompañamiento familiar. La información compartida permitió conocer el resultado del procedimiento y el estado actual del joven, que permanece bajo seguimiento clínico.

VDV