Camila, la hermana de Thiago Medina, se emocionó en vivo al recibir una millonaria donación

La salud de Thiago Medina es la preocupación de los usuarios en redes sociales y los medios de comunicación. Tras sufrir un grave accidente, en la noche del viernes 12 de septiembre, el joven se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La familia del ex Gran Hermano son los portavoces en los programas de televisión para dar a conocer su estado actual, pero también muestran lo mucho que sufren en cada día que esperan un parte médico. Debido a esto, los seguidores decidieron tener un gesto y Camila, la hermana del exparticipante, se emocionó en vivo al recibir una millonaria donación.

Camila Medina es la hermana de Thiago Medina más unida a los medios de comunicación y las redes sociales. Desde el accidente de su hermano, donde él impactó contra un auto y fue internado en el Hospital de Moreno, la joven es consultada por varios periodistas sobre los avances en la salud y cómo sobrelleva las situaciones. Los seguidores del exparticipante no dudan en seguir sus historias de Instagram y pedidos de oraciones para Medina.

Sin embargo, desde un principio, la participante de Cuestión de Peso reveló una preocupante situación que atravesaba a la familia, sobre todo en este momento. Ella se encontraba sin trabajo, y muchos de los integrantes de su familia pronunciaron pedidos de ayuda económica para poder llevar adelante este momento. Es por eso que Puro Show (eltrece) decidió compartir el alias de la joven, para que pueda recibir donaciones. Es así como ella se llevó una emotiva sorpresa.

En una entrevista en vivo, contaba que iba a estar vendiendo y cocinando pizzas para los que estuvieran interesados en comprar. Es así como los panelistas le pidieron que revisara su cuenta de Mercado Pago, ya que habían dejado el alias para que todos pudieran ayudarla. Mientras hablaban de la situación de Thiago, Camila quedó boquiabierta y quedó alejada de la conversación. Es ahí que mostró que había recibido una millonaria donación de parte de los seguidores y espectadores de la televisión argentina.

La delicada situación de Thiago Medina hizo que muchos de sus seguidores cooperaran con la familia del exparticipante de Gran Hermano, y los acompañaran en estos momentos difíciles. Mientras él se encuentra internado, y los médicos están atentos para una posible nueva operación, la fiscalía comenzó con la investigación del siniestro, recolectando testimonios y pruebas, para poder reconstruir el suceso de la causa de lesiones.

