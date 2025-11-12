Operaron a Alejandro Fantino: qué le pasó y cómo sigue su salud

Alejandro Fantino atraviesa una etapa de grandes cambios personales y profesionales. Luego de décadas ligado a la televisión tradicional, el periodista decidió volcarse por completo al mundo del streaming, liderando Neura, su propio medio digital, y participando también en Carnaval, el proyecto que comparte con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman.

Alejandro Fantino en +CARAS

Sin embargo, en las últimas horas debió frenar su ritmo habitual tras someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles izquierdo, una intervención que él mismo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. La noticia sorprendió a sus seguidores, aunque Alejandro Fantino se mostró optimista y con energías para atravesar el proceso de recuperación.

El mensaje de Alejandro Fantino tras la intervención

Desde el sanatorio, Alejandro Fantino compartió una imagen y un mensaje lleno de entusiasmo, dejando en claro que la cirugía fue exitosa. “LISTO!! EN UNAS HORAS A CASA!! DESPUÉS DE AÑOS PASÉ POR ESTA CIRUGÍA PARA RECONSTRUIR MI TENDÓN DE AQUILES IZQUIERDO. RECUPERACIÓN LARGA PERO YA NO VEO LA HORA DE VOLVER A JUGAR TENIS Y DISFRUTAR EL PLACER DEL DEPORTE”, escribió, fiel a su estilo directo y positivo.

Alejandro Fantino

El periodista, que es un apasionado del tenis, explicó en reiteradas oportunidades que esta disciplina no es solo un hobby, sino una parte esencial de su vida cotidiana. Por eso, más allá del reposo que deberá guardar, se mostró decidido a retomar la actividad cuanto antes. Su publicación rápidamente se compartió con diversos mensajes de aliento.

Un nuevo capítulo en su transformación personal

Esta intervención llega en un momento particular para Alejandro Fantino, quien viene experimentando un proceso de reinvención profesional en paralelo con un mayor enfoque en su bienestar físico y emocional. En su nueva etapa, el conductor apuesta a un estilo de vida más introspectivo y consciente, sin perder la energía que siempre lo caracterizó frente a cámara.

Alejandro Fantino

Optimista y enfocado en su recuperación, Alejandro Fantino ya piensa en volver a las canchas y continuar con sus proyectos en Neura: “Ya no veo la hora de volver a disfrutar el placer del deporte”, repitió, dejando claro que, una vez más, su espíritu competitivo sigue intacto.