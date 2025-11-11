El Polka Dot más chic: María Vázquez marca tendencia en un día de campo con sus botas altas de lujo

María Vázquez vuelve a dar cátedra de tendencia, estilo y elegancia. La conductora compartió el look que eligió para disfrutar de un día de campo junto a su familia y deslumbró a todos con su combinación fashionista, que incluyó un ítem con estampado polka dot y un particular calzado.

Lunares, glamour y comodidad: la combinación perfecta de María Vázquez para un paseo al aire libre

María Vázquez deslumbró con un look campestre lleno de estilo y elegancia natural durante su día de campo. La modelo apostó por un outfit relajado, pero con detalles de lujo que marcaron la diferencia. Su elección fusiona la comodidad necesaria para un paseo al aire libre con un toque de glamour que reafirma su sentido de la moda.

El protagonista absoluto de su atuendo fue un vestido blanco con estampado de lunares negros, también conocido como estampado Polka Dot, una prenda clásica que se reversionó este 2025 y se volvió una de las principales tendencias de la temporada primavera verano.

María Vázquez

El diseño, de silueta midi y tejido liviano, se adaptó perfectamente a la ocasión, aportando frescura y movimiento. Asimismo, la estampa de puntos le dio un aire retro y femenino, mientras que el corte sin mangas y el cuello cerrado destacaron su figura de manera sutil y sofisticada.

Su look también contó con un calzado trendy: botas altas de goma con el icónico logo de Chanel. Su acabado negro aportó un contraste moderno al vestido claro, lo cual fue una propuesta acertada. Además, este complemento lo elevó aún más. Para acompañar el conjunto, María Vázquez optó por un bolso tipo canasto tejido, que resultó perfecto para el entorno natural donde se encontraba.

María Vázquez

Este accesorio sumó, sin dudas, un aire artesanal y veraniego, en sintonía con el espíritu relajado de la jornada que disfrutó junto a su familia. Sus detalles en cuero marrón aportaron un toque cálido y combinaron a la perfección con la paleta neutra del look.

María Vázquez

Su cabello suelto con ondas naturales y su maquillaje glowy en tonos nude completaron su estética de manera impecable. Una vez más, María Vázquez dejó en claro que la clave de un estilo refinado está en la simplicidad bien pensada: cada pieza se une con la otra sin excesos, generando una armonía visual que transmite frescura y elegancia.

Con este look, María Vázquez cosechó miles de "likes" y cientos de halagos por parte de sus seguidores de Instagram. "Hermosa", "Simple pero reina", "Bella siempre", "Me encantan los lunares", "Impecable", "Amo esas botas", fueron algunos de los tantos mensajes que los usuarios dejaron en el posteo de la top model.

María Vázquez

De esta manera, María Vázquez marca tendencia en un día de campo con sus botas altas de lujo y su vestido con el estampado Polka Dot más chic de la temporada. Una combinación perfecta que se llevó todas las miradas en la red social.