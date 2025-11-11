Así fue el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: la reacción de las niñas al verlo después de tanto tiempo

Mauro Icardi protagonizó un momento íntimo que incluyó el reencuentro con sus hijas y una reacción que llamó la atención de todos. El encuentro se dio después de casi cinco meses sin verse, en un contexto familiar que venía atravesando cambios. La jornada se desarrolló con discreción y contó con la presencia de personas cercanas al entorno del futbolista.

Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas tras cinco meses sin verse

Mauro Icardi vivió una jornada significativa marcada por el reencuentro con sus hijas, en un contexto familiar que venía transitando ajustes y definiciones. El encuentro se produjo luego de varios meses sin contacto directo, y fue organizado con especial cuidado para preservar la intimidad de las niñas.

Mauro Icardi

El encuentro se produjo en la puerta del colegio donde estudian las niñas, en una jornada organizada con discreción y acompañada por su abogada, Elba Marcovecchio. La letrada brindó una entrevista con el Diario de Mariana (América), donde explicó cómo fue el momento que vivieron el futbolista y sus hijas.

"Hace meses que estamos preparando el encuentro de padre e hijas y que requirió mucha logística", comentó la letrada. A su vez, detalló el arduo trabajo que significó organizar este encuentro entre Mauro Icardi y las menores: "Fue un momento por el cual estuvimos trabajando mucho. Es un momento y un día muy esperado, no puedo contar más nada en serio".

“El encuentro de Mauro y sus hijas fue hermoso. Obviamente es un espacio familiar donde están ellos y es privado”, agregó Elba Marcovecchio. Además, Guido Zaffora, panelista del programa, comentó que vieron al delantero del Galatasaray muy movilizado. “Me dicen que Mauro estuvo muy emocionado y llegó hasta llorar”, añadió.

Elba Marcovecchio reveló la reacción de las niñas al ver a Mauro Icardi

“Icardi cumplió lo que, de alguna manera, pidió el entorno, de que no vaya la China Suárez para no aumentar la provocación”, continuó el periodista. Ante esto, la abogada de Mauro Icardi comentó que no se iba a referir a la situación, pero que la actriz tiene una influencia positiva en el jugador. “La incidencia de Eugenia es positiva, y eso también se demostró en los informes. Pero de todas maneras, este fue un encuentro de un padre con sus hijas”, agregó.

La reacción de las niñas al ver a su padre fue uno de los aspectos más comentados. Aunque se evitó profundizar en detalles íntimos para preservar la intimidad del encuentro, Elva Marcovecchio señaló que “fue muy emocionante” y que “Mauro Icardi estaba emocionado”. La letrada subrayó que se trató de una instancia importante para la revinculación familiar y que se cumplió con lo acordado previamente entre las partes.

Mauro Icardi

Mauro Icardi protagonizó el reencuentro con sus hijas en una jornada organizada con discreción, donde se conoció la reacción de las niñas al verlo después de tanto tiempo. El encuentro se dio en un entorno cuidado, con acompañamiento legal y familiar, y marcó un paso importante en el proceso de revinculación.

VDV