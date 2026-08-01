Oriana Sabatini reveló un dato desconocido sobre la crianza de su beba: "Le quema las neuronas"

Durante una emisión reciente del exitoso streaming de Olga, Oriana Sabatini acaparó toda la atención al revelar detalles íntimos de la crianza de su beba, Gia. Sentada junto a su madre, Catherine Fulop, la cantante demostró una postura muy definida frente a las opciones de entretenimiento infantil que circulan habitualmente en las pantallas. Lejos de los contenidos tradicionales y las melodías comerciales masivas, la modelo eligió priorizar un perfil musical totalmente distinto para acompañar el crecimiento diario de la niña. La charla fluyó con total naturalidad hacia un debate sobre los hits de la infancia y su fuerte impacto en los adultos.

Oriana Sabatini con su hija Gia.

Oriana Sabatini y el agotador impacto de los clásicos infantiles

"¡Qué mal las neuronas!", exclamó Oriana Sabatini entre risas al referirse al efecto agotador que provocan ciertas canciones infantiles tradicionales en quienes deben soportarlas todo el día. Ante este panorama sonoro que considera insoportable, la artista explicó cuál es su gran método cotidiano para entretener a la niña sin perder la calma en el intento.

La flamante mamá detalló que prefiere musicalizar las horas con versiones enérgicas o canciones clásicas del género que divierten a toda la familia por igual. Su madre, Catherine Fulop, secundó la ocurrencia con gestos de aprobación, mientras los conductores celebraban la originalidad de la propuesta con aplausos y comentarios llenos de humor. La escena reflejó un momento de absoluta complicidad familiar que rápidamente se viralizó en las redes sociales de todo el país.

Versiones y temazos que salvan la rutina de Orina Sabatini

En uno de los pasajes más llamativos de la entrevista, la intérprete aclaró de forma directa que su pequeña hija no consume televisión convencional ni pasa horas frente a las pantallas. Sin embargo, esa ausencia de estímulos visuales infantiles se compensa con una dosis diaria de música potente, guitarras intensas y mucho rock and roll. Entre risas cómplices con el equipo del programa, la joven afirmó con gracia: "Gia no mira tele pero escucha rock". De esta manera, la beba crece rodeada de melodías adultas que escapan por completo de los típicos temas infantiles repetitivos que saturan la paciencia de los padres en cualquier hogar moderno.

Paulo Dybala, Oriana y Gia.

Lejos de cerrar las puertas a otras alternativas, la charla continuó explorando la necesidad de renovar por completo el catálogo musical destinado a los más chicos. Oriana opinó que deberían existir muchas más propuestas de este estilo, apostando por reversiones divertidas que atrapen tanto a los niños como a los adultos responsables. El divertido intercambio demostró que la maternidad transcurre entre descubrimientos constantes, grandes cuotas de humor y melodías potentes que rompen con los moldes establecidos de la crianza tradicional. Con su frescura habitual, la famosa consolidó un perfil sumamente relajado y auténtico frente a los micrófonos del estudio.

El paso de la cantante por el ciclo dejó numerosas reacciones positivas entre los seguidores del programa, quienes destacaron su carisma y su sincera forma de ver la maternidad. Así, Oriana Sabatini reafirmó su gran momento mediático combinando ternura, música y una fuerte dosis de simpatía ante la audiencia.