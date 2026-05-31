Osvaldo Laport confesó que puede casarse con Viviana Sáez tras 47 años en pareja: "Estamos viviendo una nueva página de nuestra historia”

Una de las parejas más sólidas y discretas del espectáculo argentino es la que forman Osvaldo Laport y Viviana Sáez. Juntos desde 1979, se conocieron en una escuela de teatro de Buenos Aires mientras estudiaban actuación con el maestro Luis Tasca. Tras más de cuatro décadas de amor, una familia consolidada y una hija en común, Jazmín, el reconocido actor sorprendió con una revelación tan inesperada como emotiva al anunciar el importante paso que estaría a punto de dar junto a su compañera de vida.

Osvaldo Laport se sinceró sobre su estado civil

Este fin de semana, Osvaldo Laport fue uno de los invitados de Mirtha Legrand a su histórico ciclo televisivo La Noche de Mirtha (Eltrece). Allí el dramaturgo habló no sólo de su presente laboral en la adaptación de la obra teatral de Billy Elliot, sino también por su historia de amor con Viviana Sáez con quien lleva casi medio siglo. Ante eso, el diálogo comenzó con los inicios actorales del galán de telenovela en Uruguay y en los romances que se le conocieron.

Osvaldo Laport y Viviana Sáez | Redes Sociales

En este marco, Laport admitió que su faceta como “picaflor” terminó cuando conoció a Viviana, de quien se enamoró a muy temprana edad “estudiando teatro”. “Ella tenía 16 y yo tenía 22 años, una cosa así”, reveló. El pasado 16 de mayo celebraron un nuevo aniversario juntos. Sin embargo, el intérprete señaló que nunca habían tenido planes concretos de casarse, al menos hasta hace poco tiempo. Según contó, una reciente mudanza despertó en ambos una inquietud que jamás habían contemplado seriamente.

Fue entonces cuando reveló que, al instalarse en su nuevo hogar, comenzaron a sentirse movilizados por un detalle muy especial. “Nos acabamos de mudar de casa. Estamos viviendo una nueva página de nuestra historia, de nuestra vida. Y en el fondo de nuestra casa vemos una iglesia nueva. Es posible que nos casemos”, aseguró. La inesperada declaración sorprendió a La Chiqui y abrió la puerta a un posible paso trascendental en una relación que ya lleva más de cuatro décadas.

La historia de amor de Osvaldo Laport y Viviana Sáez

Más allá de que en el plano civil Osvaldo Laport y Viviana Sáez figuran como solteros ante la ley, los actores construyeron una relación sentimental donde el amor y la complicidad fueron el denominador común. La pareja de artistas lleva 47 años compartiendo la vida. En todo ese tiempo nunca se casaron, no porque faltaran amor o compromiso, sino porque nunca sintieron la necesidad de hacerlo. Su relación se fue fortaleciendo con los años a través de la convivencia, los proyectos en común y una elección mutua que renuevan día tras día.

A lo largo de este tiempo juntos, afrontaron profundas crisis conyugales que los llevaron a tomar caminos separados. Durante un año, Osvaldo y Viviana vivieron cada uno en casas separadas. Allí la soledad fue clave para entender que ninguno de los dos quería estar lejos del otro. De acuerdo a lo expresado en diversas entrevistas públicas, en este período aprovecharon para mantener un contacto que consistió en conversaciones pendientes, encuentros intensos y replantearse algunas dinámicas de la convivencia. Así, decidieron volver a apostar al amor y reconstruirse desde una nueva perspectiva.

De esta manera, Osvaldo Laport no descarta dar un nuevo paso en su historia de amor con Viviana Sáez, la mujer con la que comparte la vida desde hace casi cinco décadas. Con momentos difíciles, crisis superadas y una relación que logró sostenerse a lo largo del tiempo, ambos parecen estar cada vez más cerca de concretar una idea que durante años quedó en segundo plano.