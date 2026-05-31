Así fue el cumpleaños de Bianca, la hija de Agustina Casanova: temática de Frozen, torta de tres pisos y un tierno look

Agustina Casanova compartió en sus redes sociales las postales más tiernas del segundo cumpleaños de Bianca, la hija que tuvo junto a Lautaro Mauro. Con una ambientación inspirada en el universo de Frozen, la celebración estuvo llena de detalles delicados, colores pastel y propuestas pensadas especialmente para la pequeña homenajeada.

Bianca junto a sus papás, Agustina Casanova y Lautaro Mauro

Así fue el cumpleaños de Bianca, la hija de Agus Casanova

Agustina Casanova mostró los momentos más tiernos del cumpleaños de Bianca a través de su cuenta de Instagram, donde se pudo ver una puesta en escena que combinó la magia del reino de Arendelle con una estética romántica y elegante. Desde la decoración hasta la mesa dulce, cada rincón estuvo diseñado para crear una experiencia inolvidable.

Así fue el cumpleaños de Bianca, la hija de Agus Casanova

El gran protagonista del cumpleaños fue el sector de la mesa principal, dominado por una espectacular torta de tres pisos en tonos lavanda, blanco y celeste hielo. Decorada con copos de nieve, figuras de Elsa, Anna y Olaf, y el nombre de Bianca en letras destacadas, la creación captó todas las miradas. Entre los detalles más llamativos también sobresalió un brillante número 2, ubicado en el centro de la torta para celebrar el nuevo aniversario de la niña.

Agus Casanova y su hija Bianca

Detrás de la mesa se desplegó un enorme arco de globos orgánicos en colores rosa, lila y blanco, acompañado por globos transparentes con confeti y detalles plateados que reforzaban la temática invernal. Como fondo principal, una pared rosa exhibía el nombre de Bianca en letras gigantes y una ilustración inspirada en los personajes de la exitosa película de Disney.

Bianca disfrutó de su cumpleaños con temática de Frozen

La mesa dulce que diseñó la influencer tampoco pasó desapercibida. Galletitas decoradas con los rostros de Elsa y Anna, cupcakes temáticos, paletas de caramelo y diferentes postres personalizados completaron una propuesta que combinó creatividad y dulzura. Además, arreglos florales en tonos suaves aportaron un toque delicado al espacio.

Agus Casanova y su hija Bianca

El tierno look de Bianca y el estilo boho-chic de Agustina Casanova

Para un día tan especial, Bianca, la hija de Agus Casanova, lució un vestido de corte princesa con estampado floral en tonos rosa viejo, durazno y verde. El diseño incluía mangas ligeramente abullonadas, un delicado lazo negro en el pecho y detalles de encaje que aportaban textura y romanticismo. La pequeña completó el outfit con cancanes blancas, guillerminas con glitter dorado y un peinado compuesto por dos colitas altas con trenzas, una combinación tan cómoda como adorable.

Los looks de Agustina Casanova y Bianca

Por su parte, la conductora apostó por una propuesta boho-chic de inspiración urbana. La periodista eligió un crop top de encaje color crema con mangas amplias y transparentes, que combinó con jeans wide leg en denim oscuro. Un cinturón negro con hebilla plateada de estilo cowboy terminó de definir el conjunto, mientras que llevó el cabello suelto y un maquillaje natural de acabado luminoso, ideal para acompañar una tarde repleta de emoción y festejo familiar.