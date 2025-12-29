La historia de amor de Osvaldo Laport y Viviana Sáez: 42 años juntos, sin casamiento, y la soledad para salvar la relación

Osvaldo Laport y Viviana Sáez son una de las parejas más reconocidas y queridas del ambiente artístico. Lejos de los escándalos y de las historias fugaces, los actores construyeron un vínculo sólido que lleva más de cuatro décadas, marcado por el compañerismo, la pasión por el arte y una elección diaria.

Osvaldo Laport y Viviana Sáez

Su historia comenzó en 1979, cuando ambos estudiaban teatro. Eran jóvenes, con sueños propios y una vocación que los atravesaba por completo. El flechazo fue inmediato, pero el amor no anuló los proyectos individualidades: desde el inicio, Viviana Sáez dejó en claro que su carrera era una prioridad, y Osvaldo Laport supo acompañar ese deseo. Ese respeto mutuo se convirtió en una de las bases del vínculo que sostienen hasta hoy.

Así es la relación de Osvaldo Laport y Viviana Sáez

A lo largo de 42 años de relación, Osvaldo Laport y Viviana Sáez tomaron decisiones poco convencionales. Nunca se casaron, no por falta de compromiso, sino porque los tiempos y los deseos nunca coincidieron del todo. Para ellos, el amor no necesitó papeles ni rituales formales: la construcción fue cotidiana, real y compartida.

Osvaldo Laport

En 1996 nació Jazmín, la única hija de la pareja, que llegó para consolidar una familia que ya estaba profundamente unida. Entre trabajos, giras, exposiciones públicas y desafíos personales, lograron mantenerse como un equipo, incluso cuando las diferencias aparecieron.

La curiosa manera en la que salvaron su relación

Como toda relación larga, la de Osvaldo Laport y Viviana Sáez atravesó profundas crisis. Hubo un momento en donde se replantearon todo, incluso hubo una separación que duró alrededor de un año. Lejos de esconderlo, ambos lo reconocieron como una etapa dolorosa pero necesaria. La soledad, en ese contexto, funcionó como una pausa para mirarse, repensarse y entender qué querían realmente.

Osvaldo Laport

Durante ese tiempo, el vínculo no se rompió. Hubo encuentros intensos, conversaciones pendientes y una revisión profunda de las dinámicas que ya no funcionaban. Cuando decidieron volver, lo hicieron con condiciones claras y cambios importantes, dejaron atrás estructuras que los rodeaban y eligieron priorizarse como pareja. A 42 años de aquel primer encuentro, Osvaldo Laport y Viviana Sáez siguen demostrando que el amor duradero no es el que nunca se quiebra, sino el que se anima a revisarse para volver a empezar.