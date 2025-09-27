Osvaldo Laport y Viviana Sáez disfrutan de unas soñadas vacaciones en Brasil. Esta vez sin la compañía de su hija Jazmín, la pareja aprovechó para pasar momentos a solas, descansar y seguir dándole riendas sueltas a su amor, que lleva 45 años. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un posteo muy especial que reúne su estadía en este paradisíaco lugar.

Las vacaciones de Osvaldo Laport y Viviana Sáez en Brasil: sol, playa y amor como el primer día

Tras su exitosa temporada teatral en La Sirenita, Osvaldo Laport decidió viajar junto a su esposa Viviana Sáez para descansar de su agenda laboral y conectar nuevamente con su vida personal. El destino elegido por los actores fue uno cercano que ofrece playas espectaculares y paisajes que ayudan a conectar con la naturaleza. Se trata de Brasil, un lugar turístico y muy elegido por los argentinos para vacacionar.

Tras varias semanas alejado de su red social, Osvaldo Laport volvió a mostrarse activo desde este sitio y compartió un video que muestra su espectacular estadía y los románticos momentos vividos con su pareja. "Amarnos", escribió el artista junto a su publicación. A las pocas horas, sus fieles seguidoras dejaron su "like" y buenos deseos para esta escapada al país vecino.

Entre los cientos de mensajes que recibió el actor, se encontraban los de sus amigas del mundo artístico: Eugenia Tobal, Erika De Sautu Riestra, Brenda Gandini y Miriam Lanzoni. Sus colegas no dudaron en dejar emojis de corazones rojos y sumarse a los comentarios de los usuarios. Asimismo, Jazmín Laport, la hija de Osvaldo y Viviana, se hizo presente con un mensaje muy especial que dice: "De mis personas favoritas del planeta".

Osvaldo Laport y Viviana Sáez

El álbum de fotos que dejó ver Osvaldo Laport de su viaje a Brasil mostraba sus tardes en la playa junto a Viviana Sáez. Ya sea bajo el sol o disfrutando del mar color verde con una vista impresionante de fondo, los artistas siempre estaban juntos, a los besos y divirtiéndose como sus primeras escapadas románticas. Sin dudas, el clip mostró que su historia de amor, que comenzó hace 45 años y fruto de su vínculo nació Jazmín, sigue siendo una de las consolidadas del mundo del espectáculo y que la pasión sigue intacta.

Musicalizado con una canción en portugués y con fotografías de ambos en traje de baño, el posteo también dejó ver que Osvaldo Laport y Viviana Sáez disfrutaron de una noche inolvidable: cena en la playa con luces cálidas y el simple ruido del mar. De esta manera, las vacaciones de Osvaldo Laport y Viviana Sáez en Brasil estuvo repleto de momentos al sol, tardes en la playa y demostraciones de amor como el primer día en que se conocieron.