La palabra de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais: "Era una mujer querida"

La muerte de Ernestina Pais, el pasado viernes 26 de junio, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa de la línea Mitre en San Isidro generó gran conmoción en el mundo del espectáculo, y en la sociedad, en general. Horas después de que sus restos fueran velados en el Cementerio de la Chacarita con gran cantidad de familiares, amigos y colegas, Mario Pergolini rompió el silencio y habló por primera vez del fallecimiento de la conductora.

Mario Pergolini conmovido por la muerte de Ernestina Pais

La partida de Ernestina Pais dejó al mundo del espectáculo completamente consternado. Durante el lunes, Mario Pergolini dedicó los primeros minutos de su programa radial No preguntes por Rusia (Vorterix) para hablar del hecho y expresar su pesar, luciendo gafas oscuras y transmitiendo una profunda emotividad en sus palabras.

Mario Pergolini//Instagram

El conductor de Otro Día Perdido (eltrece) y figura fundamental en la carrera de la artista se refirió por primera vez al trágico accidente que le costó la vida a la reconocida conductora, quien tenía 54 años. “Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida”, expresó Pergolini.

Asimismo, mencionó la lucha personal de Pais contra las adicciones, resaltando su carácter cariñoso y su espíritu resiliente. “Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante”, afirmó. También envió sus condolencias a Benicio Guyot, el único hijo de la conductora, a quien se refirió con afecto y respeto: "Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo".

Ernestina Pais//Instagram

Así opinaba Ernestina Pais sobre Mario Pergolini

Las declaraciones de Mario Pergolini generaron gran impacto en las redes sociales por los rumores que circularon en los últimos años sobre una presunta enemistad entre ellos, cuando Ernestina fue la primera mujer en encabezar CQC, tras la salida de Pergolini. “Yo me fui aplaudida de ese programa porque para ellos fue seguir con el laburo”, expresó durante una entrevista al referirse a sus compañeros. También, añadió: “Mario para él había cumplido un ciclo, nadie lo hizo como él. Yo lo admiraba y tomar ese lugar fue un honor”.

Cabe recordar que la hermana de Federica Pais siempre mostró agradecimiento por la oportunidad de conducir uno de los programas más exitosos de la televisión. Cuando debutó en CQC en 2009, fue sincera al reconocer la responsabilidad de reemplazar a Pergolini, declarando: "Para mí también es muy raro que no esté Mario".

Ernestina Pais//Instagram

Con el paso de los años, Ernestina Pais expresó en varias ocasiones cómo esa etapa había influido en su carrera y reconoció la enorme presión que implicó afrontar aquel desafío. Sin embargo, siempre se refirió con respeto y admiración hacia Mario Pergolini, destacando su papel como una de las figuras más emblemáticas del programa.