De Julieta Ortega y José María Muscari a María O'Donnell: la tristeza de los famosos por la muerte de Ernestina Pais

El mundo artístico argentino pasa un momento de gran tristeza tras la muerte de Ernestina Pais. Quienes compartieron momentos personales y profesionales junto a ella, destacaron hoy su energía arrolladora y su capacidad constante para reinventarse ante cualquier desafío que se presentaba en su camino. A través de sus redes sociales, figuras como José María Muscari, Julieta Ortega y María O'Donell expresaron su dolor y la despidieron.

Ernestina Pais

De Julieta Ortega y José María Muscari a María O'Donnell

María O'Donnell compartió un conmovedor texto que recorre la multifacética carrera de Ernestina Pais, quien fue fotógrafa, editora, dueña de restaurante, conductora, actriz y guionista. La periodista subrayó su naturaleza inquieta y su falta de miedo ante el cambio, describiéndola como alguien imparable y tremendamente encantadora: "Te quiero Ernest para siempre, me quedo con nuestros momentos más íntimos, en los que aparecían nuestros lados más vulnerables, tus ganas de todo y tus risas". Este testimonio refleja la profunda huella que dejó en quienes pudieron conocer su costado más humano y cercano más allá de las cámaras.

María O`Donnell.

El reconocido director teatral, José María Muscari, quien dirigió a Ernestina Pais en la obra El divorcio, volcó su angustia en una publicación cargada de un cariño. En el posteo, el artista despidió a la actriz con un desgarrador "chau negra querida" y remarcó que ella siempre representó alegría y lucidez. Además, enfatizó que la actriz "la luchó hasta el último aliento".

En otro posteo, Muscari subió un video donde se la observa desplegando su talento y así buscó homenajearla de la manera en que desea que permanezca en la memoria de todos: feliz, actuando, llena de luz y mostrándose siempre enterísima frente a su público.



Julieta Ortega se sumó al duelo y subió a sus historia de Instagram una foto de Ernestina junto a sus madre, Evangelina Salazar. Su posteo cobra sentido cuando se recuerda que la ex CQC tuvo un rol activo, solidario y vital al acompañar a Julieta durante el difícil proceso de internación de su hermano, Martín Ortega. Esa presencia incondicional de la conductora transforma cada palabra de agradecimiento en un homenaje cargado de una gratitud eterna.

Los posteos de Julieta Ortega

De Nancy Dupláa a Guillermina Valdes y Rochi Igarzabal: los mensajes de los famosos tras la muerte de Ernestina Pais

Malena Guinzburg.

Gastón Pauls.

Rocío Igarzabal.

Andy Kusnetzoff.

Guillermina Valdes.