Ernestina País reveló la verdad sobre su internación por adicciones: "Yo lo había intentado muchas veces, pero no podía"

Esta semana, Ernestina Pais reveló detalles de su internación por adicciones y explicó por qué ese proceso marcó un punto de inflexión. Invitada a El Ejército de la Mañana, el ciclo de Bondi Live, la conductora habló sin rodeos sobre uno de los momentos más complejos de su vida y puso el acento en la importancia de pedir ayuda a tiempo.

“Si yo pude asumir en mi vida la cosa más fuerte que vos le podés decir a un hijo o a una mamá, que es ‘yo no doy más. Hasta acá llego’, ¿cómo no voy a poder dar otras batallas? ¿De salir seis meses y medio internada? Es mucho”, expresó. Su tratamiento incluyó judicialización, una instancia que —según explicó— no implica un castigo sino la obligación de sostener un proceso terapéutico cuando la persona no logra hacerlo por sus propios medios. “No es que te meten preso. Es que vos no lo estás entendiendo, con lo cual te vamos a internar para que cumplas el tratamiento”, detalló.

Ernestina Pais y una internación que redefinió su camino

Ernestina Pais describió ese período como un antes y un después. “Yo había intentado ya muchas veces internarme”, reveló, dejando en claro que la decisión fue el resultado de un recorrido previo. “Yo bebía llorando”, confesó, en referencia al nivel de angustia que atravesaba. La imposibilidad de frenar por sí sola la llevó a aceptar un marco más estructurado, con terapias individuales, grupales y vinculares.

Ernestina Pais:

Durante ese tiempo comenzó a revisar aspectos profundos de su historia personal. “Desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor”, explicó al intentar identificar el origen del problema. Para ella, uno de los rasgos centrales de la adicción es la dificultad para transitar la frustración: “La frustración lo supera, porque no tenés herramientas”.

Ernestina Pais y el aprendizaje más personal

Uno de los momentos más sensibles de la charla surgió al hablar de su hijo. La conductora admitió que la única vergüenza que llegó a sentir estuvo vinculada a lo que podía significar para él tener una mamá internada. Sin embargo, el intercambio con el panel —entre ellos Fede Bongiorno— abrió una reflexión sobre el valor de la vulnerabilidad y la honestidad dentro de los vínculos familiares.

La voz de Ernestina Pais se quebró, pero no perdió claridad. Fue entonces cuando la conductora compartió una de las conclusiones más profundas que le dejó el tratamiento: “También supe en ese momento, y gracias a los terapeutas, que yo le pude enseñar que del piso se sale”. Con esa frase, dejó ver que su recuperación no solo implicó un cambio personal, sino también la posibilidad de transmitir un mensaje de resiliencia.