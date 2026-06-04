El mensaje de Rocío Igarzábal después de contar su dura historia: “Es muy fuerte”

Este miércoles 3 de junio, en el marco de la marcha “Ni Una Menos”, Rocío Igarzábal compartió un conmovedor testimonio en sus redes sociales, donde reveló el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas cinco años. Su relato no solo expuso una herida que aún permanece abierta, sino que también generó una profunda repercusión entre miles de mujeres que se sintieron identificadas con su historia y encontraron en sus palabras un reflejo de sus propias experiencias. Frente a la ola de mensajes de apoyo y empatía que recibió, la cantante decidió expresar unas sentidas palabras.

El crudo testimonio de Rocío Igarzabal

Rocío Igarzábal decidió compartir públicamente una experiencia dolorosa que guardó en silencio durante años. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz reveló que fue víctima de abuso durante su infancia y relató su historia en primera persona. "Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Fue con alguien que decía cuidarme, una persona de confianza que abusó de mí en reiteradas oportunidades. En esta foto tengo 5 años", expresó junto a una imagen de ella cuando era una niña.

Testimonio de Rocío Igarzábal | Instagram

Ante esto, la cantante manifestó los sentimientos que tuvo al padecer esta traumática situación. "Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo", expresó con suma emoción por hacer pública una etapa de su vida.

Finalmente, cerró su mensaje con una profunda reflexión atravesada por el dolor y la indignación. Al recordar aquella etapa de su infancia, Rocío expresó que hoy observa esas fotografías con una mezcla de tristeza, impotencia y enojo. Además, destacó que, pese a las secuelas que le dejó esa experiencia, logró pedir ayuda y reconstruir su vida. Sin embargo, también puso el foco en quienes no tuvieron la misma oportunidad. "Yo pude salir adelante, con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no pudieron hacerlo, que no pueden encontrar esas ganas de seguir porque les arrebataron la vida", escribió, visibilizando una realidad que afecta a miles de víctimas de abuso.

Rocío Igarzábal | Instagram

La palabra de Rocío Igarzabal tras contar su historia de abuso

Como era de esperarse, en cuestión de minutos este posteo de Rocío Igarzábal se llenó de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores, quienes le brindaron todo su apoyo y solidaridad. Ante esto, la intérprete volvió a recurrir a su perfil de Instagram y, mediante sus historias de 24 horas, plasmó un comunicado lleno de agradecimiento. “Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza”, valoró.

En este marco, su testimonio fue clave para que muchas chicas compartan con ella experiencias parecidas. “Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, reveló plasmando sus sensaciones al tomar conocimiento de relatos anónimos y cargados de tristeza y aberración.

Para culminar, realizó un fuerte llamado en búsqueda de sororidad, compromiso y lucha social para erradicar la violencia contra las mujeres: “No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”.

El mensaje de Rocío Igarzábal | Instagram

Luego de compartir su crudo testimonio de abuso sexual en su infancia, Rocío Igarzábal mostró su lado más resiliente al transitar el sinuoso camino de sobreponerse ante un caso de esta índole. Su visibilidad pública y su compromiso con distintas causas vinculadas a los derechos de las mujeres hicieron que muchas personas encontraran en su testimonio un espacio de identificación, contención y valentía para compartir sus propias historias.