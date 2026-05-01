Así fue el look de novia de Rochi Igarzábal para su casamiento: estilo effortless con toques florales

Rochi Igarzábal y Milton Cámara sellaron su amor y dieron el sí definitivo frente a toda su familia y amigos, en una ceremonia de civil cargada de complicidad e intimidad. El evento se volvió uno de los más observados por los fanáticos de la ex "Casi Ángeles", quienes no tardaron en comentarle las historias y posteos que compartió en su Instagram. Sin embargo, los expertos fashionistas aparecieron al enamorarse del look de novia de la artista, que combina el estilo effortless con toques florales, ideales para un look romántico chic.

Effortless, toques florales y chic: el look de novia de Rocío Igarzábal

Rochi Igarzábal es una de las ex "Casi Ángeles" más seguidas y queridas de las redes sociales. Ella definió su estilo rodeada de música, simplicidad y autenticidad, y así mismo fue la relación de novios con Milton Cámara. Finalmente, el 30 de abril, la feliz pareja selló su amor en su casamiento civil, rodeados de sus personas favoritas. En sus cuentas de Instagram, no tardaron en compartir las mejores postales, donde ella se robó la mirada de los expertos fashionistas al alejarse de los looks de novia modernos y sensuales que optan las celebridades.

El look de novia de Rocío Igarzábal

Lejos de lo que se esperaba, la artista apuntó a un estilo effortless con detalles que elevaban el look para hacerlo perfecto para su casamiento. Durante la tierna ceremonia, ella optó por crear un atuendo relajado y auténtico, por eso eligió un blazer blanco estructurado, que le da un toque sastre y elegante. Siguiendo las líneas del diseño, lo acompañó de una falda fluida, ligera y con textura, con detalles florales y tul de estilo romántico. Si bien algunos optaron porque se trataría de un estilo boho chic, ella le dio un aire urbano con los tacos cerrados y la mini bag como accesorios.

De esta manera, encontró la comodidad y lo moderno en un estilo que la acompaña en su día a día y la hace lucir elegante sin estar recargada: la estética effortless. La misma prioriza en la moda la autenticidad y la simplicidad de las prendas tendencia, creando looks sofisticados que parecen espontáneos y despreocupados, pero que con el blanco de la boda, el ramo y los anillos se vuelven perfectos para este día especial.

El look de novia de Rocío Igarzábal

El íntimo casamiento de civil de Rocío Igarzábal y Milton Cámara

El 30 de abril del 2026, Rochi Igarzábal y Milton Cámara sellaron su amor en su casamiento de civil, tras 12 años de relación y una hija en común. El evento se realizó en un registro civil, donde solo estuvieron invitados sus amigos y su familia. En sus historias y posteos compartieron el momento en que firmaron su casamiento, y el importante rol que tuvo Lupe al acompañar a sus padres en la caminata entre la celebración de arroz.

Seguido a esto, se tomaron fotos con los presentes al aire libre, manteniendo su estilo relajado y fiel a la esencia de la artista y el productor. El evento se caracterizó por ser íntimo, mientras que sus seguidores no tardaron en escribirles tiernos comentarios al respecto.

Las postales del casamiento por civil de Rochi Igarzábal y Milton Cámara se viralizaron en redes sociales, y llenaron los portales de aires románticos, sofisticados y relajados. Sin embargo, los expertos fashionistas no dejaron pasar el look original que la novia eligió. Lejos de la sensualidad y modernidad clásica de las celebridades, ella apuntó por mantener su amor por los holgados y demostró que la estética effortless puede ser un gran compañero al momento de vivir uno de los días más importantes de su vida.

A.E