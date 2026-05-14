La experiencia paranormal que vivieron Rocío Igarzábal y Georgina Barbarossa: "Se me puso la piel de gallina"

Para muchos, las actividades paranormales siguen siendo un tema tabú y una puerta que muy pocos se atreven a abrir. Sin embargo, Rocío Igarzábal se animó a contar la suya en primera persona revelando no sólo un fenómeno que vivió en su juventud, sino que reveló una faceta desconocida de Georgina Barbarossa junto a su difunto esposo Miguel “Vasco” Lecuna que la llevó a tener “la piel de gallina”.

Rocío Igarzábal y la experiencia paranormal con el marido de Georgina Barbarossa

En su paso por el programa de stream de La Casa, Rocío Igarzábal recordó una escena de película que vivió junto a Georgina Barbarossa cuando se fue a vivir con ella. “Un día estábamos las dos bajoneando en la cocina, hablando de la vida y hablando del Vasco, mucho. Y en un momento me dice: ´Bueno, el Vasco era así”, comenzó diciendo sin imaginar lo que ocurriría tan sólo instantes después.

Rocío Igarzábal | Instagram

En ese momento, comenzó la experiencia paranormal de la cantante. “Cuando termina de decir la frase se prende la televisión en un volumen que te aturdía”, señaló mientras con sus manos imitaba el gesto que realizó en aquel entonces tapándose los oídos. Al parecer, para la conductora de A La Barbarossa (Telefe), esto era moneda corriente. “Me dice, no te asustes ¡Dale, Vasco! ¡Dejate de joder! y se apaga la tele”, aseguró todavía sin poder creer lo que vivió aquella noche.

En esta línea, garantizó que no hubo ningún movimiento involuntario que pudiera tener contacto con el control remoto ya que se encontraba lejos de ellas. “El control estaba en la otra punta, chicos. O sea, no había manera de que nosotras sin querer hayamos tocado el control remoto”, expresó, al mismo tiempo que manifestó: “Y yo ahí la miré y se me puso la piel de gallina”.

Georgina Barbarossa y el Vasco | Redes Sociales

La revelación de Georgina Barbarossa a Rocío Igarzábal

Más allá de que para Rocío Igarzábal este fenómeno inexplicable fue una verdadera experiencia sumamente impactante, para Georgina Barbarossa no lo era tanto. Según remarcó la actriz en el ciclo del canal de streaming, la presentadora solía tener de manera periódica situaciones de esta índole, donde su marido Vasco, fallecido en 2001 durante un asalto.

“Todo el tiempo me pasan esas cosas. Se me cae un cuadro cuando me estoy cambiando”, le confesó poniendo en manifiesto que suceden cosas extrañas, pero con un fuerte componente espiritual con el fallecido empresario gastronómico. “Obvio que está”, reafirmó Rochi impactada ante la misteriosa anécdota. Finalmente, para descomprimir el clima de tensión, la intérprete tomó con humor esta peculiar situación y lanzó: “Georgina se iba a la peluquería y yo decía, ¡Vasco te vas con Georgina! Por favor, andate con Georgina. No te quiero acá conmigo. ¡No me asustes!”.

De esta manera, Rocío Igazábal no sólo recordó la época en la cual convivió con Georgina Barbarossa, sino también de un episodio que ocurría a menudo en la intimidad de su hogar con objetos que se encienden solos o cuadros que se caen de manera inexplicable. Mientras para la actriz esto representó una experiencia paranormal, para la conductora significó una acción cotidiana cargada de simbolismo y conexión mística con el Vasco.