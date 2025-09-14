La palabra del testigo que ayudó a Thiago Medina tras el accidente: "Perdió la noción de dónde estaba"

El hombre que ayudó a Thiago Medina tras el violento choque que protagonizó en Moreno dio detalles hecho y conmocionó a los fanáticos del ex participante de Gran Hermano. Raúl, uno de los testigos que acompañó al joven después del accidante, dio detalles del estremecedor episodio.

Qué dijo el testigo que ayudó a Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, continúa internado en estado crítico tras el accidente que sufrió el viernes pasado en Moreno. El joven impactó con su moto contra un Chevrolet Corsa gris sobre la Ruta 7, pasadas las 19:50.

Raúl, testigo del accidente de Thiago Medina

En diálogo con Argentina en Vivo (C5N), Raúl, uno de los testigos que asistió al ex GH, brindó detalles de los dramáticos momentos posteriores al choque. “En todo momento estuvo lúcido, no perdió el conocimiento, pero sí la noción de dónde estaba y nos preguntó 'qué le pasó, por qué estoy acá'”, recordó.

Además, el testigo relató que Thiago Medina estaba muy asustado y que le confesó sus mayores temores. “También me decía que no quería morirse y que tenía dos hijas”, aseguró el hombre, conmovido por la escena que presenció.

Thiago con sus hijas, Laia y Aimé

Mientras continúa la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, Raúl recordó lo que hizo Thiago antes de que lo trasladaran al hospital: “Quiso darse vuelta porque decía que le dolía, pero tratamos de contenerlo, tranquilizarlo e intentamos que pudiera desbloquear su teléfono para poder llamar a alguien”.

Por el momento, Thiago Medina sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno y su familia pidió una cadena de oración para su pronta recuperación.