La China Suárez se burló de Mauro Icardi y dejó en shock a la prensa turca: el video

Mientras Wanda Nara está de vacaciones en Punta del Este junto a su hermana Zaira y un grupo de amigas, la China Suárez acompaña a sol y a sombras a Mauro Icardi en su carrera como futbolista. La presencia de la artista no pasa desapercibida para la prensa de Turquía quienes buscan su testimonio pese a las barreras del idioma.

No obstante, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio camina flamante frente a los periodistas que la rodean en búsqueda de alguna declaración. Fue así que, para que los cronistas se queden conformes, realizó un particular gesto donde imitó a su pareja.

China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

La China Suárez en la piel de Mauro Icardi

A diferencia de su predisposición con los noteros argentinos, la China Suárez se mostró muy risueña y dispuesta a dialogar con los movileros que querían obtener un testimonio acerca de su romance con Mauro Icardi. Rodeada de guardaespaldas que le trazaban el camino en el estacionamiento del estadio del Galatasaray, la cantante intentó llegar a su madre que se encontraba a unos metros de distancia. A los gritos y con la mano en posición de “corneta” para afirmar su voz, exclamó: “Anne (madre)”, mientras recibía decenas de preguntas en simultáneo.

“Bir dakika, bir dakika (Un minuto)”, respondió la ex de Benjamín Vicuña con un claro dominio del lenguaje. No obstante, un reportero la interrogó sobre el gol del ex de Wanda Nara, pero ella no pudo responder alegando, en inglés, que no entendía. Pero, orgullosa de los resultados deportivos del club y del último título obtenido, afirmó: “Campeón Galatasaray”. Para poner un broche de oro, realizó el gesto que realiza Icardi cada vez que convierte un gol: juntó las palmas de las manos, se las colocó sobre el oído izquierdo e inclinó levemente la cabeza en señal de dormir.

La China Suárez orgullosa de Mauro Icardi

Como era de esperarse, tras haber jugado como titular y capitán del Galatasaray en el partido de este sábado, la China Suárez compartió en sus redes sociales imágenes de Mauro Icardi donde lo vanaglorió y se mostró completamente enamorada. “Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy orgullosa de vos” y “Podría verte gesticular 24/7. Dios que manera de enamorarme todos los días”, fueron las frases que más resonaron en sus historias de 24 horas homenajeando a quien es el actual dueño de su corazón.

Dedicatoria de la China a Mauro Icardi | Instagram

La presencia de la China Suárez en Turquía no pasa desapercibida. Los paseos por las mezquitas más imponentes de Estambul junto a sus hijos y las asistencias a los partidos que juega Mauro Icardi son seguidos de cerca por los fanáticos y curiosos que buscan captar cada movimiento de la pareja. Ellos, por su parte, siguen llamando la atención no solo en el país árabe, sino también en esta parte del continente.

NB