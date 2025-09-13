Thiago Medina se encuentra "delicado", según contó Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, tras ser sometido a una operación de urgencia debido al accidente en moto que sufrió el viernes por la noche. Mientras permanece internado en terapia intensiva en un hospital de Moreno, en el ciclo A24 brindaron información sobre el conductor involucrado en el hecho. Además, compartieron imágenes de cómo quedó el vehículo tras el choque.

Revelaron la identidad del conductor que chocó a Thiago Medina: “Venían de contramano”

En grave estado y luchando por su vida se encuentra Thiago Medina, quien saltó a la fama por su participación en Gran Hermano (Telefe) y por su relación con Daniela Celis, con quien tuvo a las gemelas Laia y Aimé. Este sábado, en medio de la preocupación y el desconcierto que provocó la noticia, el programa A24 mostró en qué estado quedó vehículo tras el impacto y quién es el conductor, que está involucrado en el terrible accidente que dejó al joven de 22 años en terapia intensiva.

En este sentido, el ciclo periodístico informó que se trata de un hombre de 40 años y que en la causa interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Oporto. “Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario", agregaron.

Thiago Medina

Luego, contaron que se llamó al 911 poco después del siniestro y explicaron: “Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo”. Y continuaron: "Sí se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación".

Además, dejaron en claro que "ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas".

Así quedó el vehículo implicado en el accidente vial de Thiago Medina (Captura de pantalla)

Durante la transmisión de A24, relataron que Thiago Medina debió ser intervenido de urgencia y que le extirparle el bazo por la gravedad de las lesiones en la región torácica. También sufrió golpes en el pulmón, por lo que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica.

A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis pidió una "cadena de oración" por la salud de su ex y aseguró que "cada persona aporta un montón" pidiendo por su pronta mejoría. Asimismo, agradeció que el joven llevaba el casco puesto al momento del accidente.

"Está delicado y esperando que evolucione hora tras hora", escribió la modelo con mucha preocupación y un profundo dolor. De esta manera, revelaron la identidad del conductor que chocó a Thiago Medina y resaltaron que “venían de contramano".