Thiago Medina atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un grave accidente con su moto. El ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva, fue operado de urgencia y continúa con pronóstico reservado. A su lado está Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus dos hijas, Laia y Aimé.

Así hablaba Thiago Medina de sus gemelas, Laia y Aimé

En una entrevista con revista CARAS en agosto de 2024, Thiago Medina había mostrado su costado más íntimo y paternal al hablar de sus gemelas, Laia y Aimé. “Me encanta compartir todo con ellas, ver que cada día es algo nuevo y que las bebas aprenden algo más cada mes”, confesaba con emoción, dejando en claro que la paternidad lo había transformado profundamente.

Thiago y Daniela con Laia y Aimé

El joven también destacaba la alegría que le transmitían sus hijas y la manera en que disfrutaba cada instante con ellas. “Las gemelas son alegres y me gusta mucho ser papá y cada momento desde que se levantan, como el darles la mamadera, bailarles, jugar, cuando llega el momento del baño. Lo disfruto como si después no hubiera otro día”, contó.

Además, Thiago no dudaba en elogiar a Daniela Celis, su ex pareja, por su rol como mamá. “A Dani la veo re bien, es una madraza, nos organizamos muy bien juntos”, había declarado el joven de 22 años.

Thiago y Daniela se conocieron en Gran Hermano

Cómo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medica chocó con su moto contra un auto este viernes por la noche. Minutos después del accidente, en LAM (América) dieron a conocer los detalles y explicaron que el siniestro ocurrió en la localidad de Moreno alrededor de las 20 horas. Asimismo, relataron que el impacto fue tan fuerte que Thiago “voló por arriba del auto”.

Hasta el momento, las causas del accidente no están del todo claras y se esperan los resultados de las pericias viales. Sin embargo, esta tarde en A24 confirmaron que el conductor del vehículo que impacto de frente contra Thiago sería un hombre de 40 años.