El romántico posteo de Mauro Icardi que emocionó a la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo su mejor momento como pareja y así lo demuestran en sus redes sociales. En las últimas fotos, el futbolista compartió un romántico posteo en sus historias de Instagram y dejó sin palabras a la actriz.

El romántico posteo de Mauro Icardi a la China Suárez

Tras el triunfo del Galatasaray, donde brilló y hasta convirtió uno de los dos goles, Mauro Icardi salió a festejar con la China Suárez. En medio de la romántica cena, el futbolista compartió un tierno posteo que conmovió a la ex Casi Ángeles.

El romántico posteo de Mauro Icardi

"Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre", escribió sobre una foto de la actriz y publicó el mensaje en sus historias de Instagram. A los pocos minutos, María Eugenia decidió repostear la imagen y sólo atinó a agregar dos emojis, un corazón en llamas y una carita llorando.

Por su parte, la actriz también le dedicó varios posteos a Mauro Icardi durante el partido del Galatasaray en Turquía. Luego de que convirtiera el primer gol del partido, la China subió una foto y dijo: "Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos. Y ya que estás seguí sonriendo así que me derrito".

La China Suárez se "derritió" con Mauro Icardi

La foto de la China Suárez con Mangnolia, Rufina y Amancio alentándo a Mauro Icardi

Desde que se instaló en Estambul, la China Suárez sigue a sol y a sombra los pasos de Mauro Icardi. Este sábado, la cantante fue a alentar a su novio al partido del Galatasaray frente a Eyupspor por la quinta fecha de la Superliga de Turquía.

La China Suárez y sus tres hijos

Durante el partido, en el que Icardi marcó un gol en el triunfo de 2 a 0, la actriz estuvo acompañada por sus tres hijos Magnolia, Rufina y Amancio, que se mostraron muy alegres de estar en la cancha y ver jugar al futbolista.