domingo 14 de septiembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 10:19

El romántico posteo de Mauro Icardi que emocionó a la China Suárez

El futbolista le dedico unas tiernas palabras a la actriz después de su partido con el Galatasaray.

Mauro Icardi y La China Suárez
Mauro Icardi y La China Suárez | Instagram

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo su mejor momento como pareja y así lo demuestran en sus redes sociales. En las últimas fotos, el futbolista compartió un romántico posteo en sus historias de Instagram y dejó sin palabras a la actriz. 

El romántico posteo de Mauro Icardi a la China Suárez

Tras el triunfo del Galatasaray, donde brilló y hasta convirtió uno de los dos goles, Mauro Icardi salió a festejar con la China Suárez. En medio de la romántica cena, el futbolista compartió un tierno posteo que conmovió a la ex Casi Ángeles.

El posteo de Mauro Icardi a La China Suárez
El romántico posteo de Mauro Icardi

 "Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre", escribió sobre una foto de la actriz y publicó el mensaje en sus historias de Instagram. A los pocos minutos, María Eugenia decidió repostear la imagen y sólo atinó a agregar dos emojis, un corazón en llamas y una carita llorando. 

Por su parte, la actriz también le dedicó varios posteos a Mauro Icardi durante el partido del Galatasaray en Turquía. Luego de que convirtiera el primer gol del partido, la China subió una foto y dijo: "Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos. Y ya que estás seguí sonriendo así que me derrito".

El posteo de la China Suárez
La China Suárez se "derritió" con Mauro Icardi

La foto de la China Suárez con Mangnolia, Rufina y Amancio alentándo a Mauro Icardi

Desde que se instaló en Estambul, la China Suárez sigue a sol y a sombra los pasos de Mauro Icardi. Este sábado, la cantante fue a alentar a su novio al partido del Galatasaray frente a Eyupspor por la quinta fecha de la Superliga de Turquía.

La China Suárez y sus hijos
La China Suárez y sus tres hijos

Durante el partido, en el que Icardi marcó un gol en el triunfo de 2 a 0, la actriz estuvo acompañada por sus tres hijos Magnolia, Rufina y Amancio, que se mostraron muy alegres de estar en la cancha y ver jugar al futbolista.

 

