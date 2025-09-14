"La foto no es real": el contundente mensaje de Camilota sobre el accidente de Thiago Medina

Camilota Medina, hermana de Thiago Medina, salió al cruce de las versiones y fotos que comenzaron a circular en redes sociales tras el accidente que dejó al ex Gran Hermano internado en terapia intensiva.

Hasta el momento, la familia y el círculo íntimo del ex Gran Hermano sostienen que todas las imágenes que rondan por la web sobre el accidente, son falsas. Un ejemplo es Nacho Castañares, quien publicó en su cuenta de X: "De más está decir que TODAS las fotos y videos son fake".

Camilota y Thiago Medina

El mensaje de Camilota sobre el accidente de Thiago Medina

A través de sus historias de Instagram, la influencer y ex Cuestión de Peso fue categórica: “Esta imagen NO pertenece al accidente de Thiago. Por favor, no desinformen, hay familia esperando novedades muy angustiantes”, escribió, acompañando sus palabras con una foto de una moto negra Honda impactada contra un auto.

El mensaje de Camilota tras el accidente de Thiago

Minutos después, volvió a reforzar el mensaje con otro posteo: “Gente, no hablen por hablar. La foto que circula no es real. La moto de Thiago es blanca, por favor pido respeto. El choque no fue por la parte delantera, como se dice. Pedimos respeto, por favor sigamos en oración”.

La moto en cuestión es una Honda Tornado blanca que Thiago había mostrado meses atrás en sus redes sociales, recorriendo orgulloso las calles de su barrio. Incluso, en octubre de 2024, había compartido un video en su cuenta de Instagram donde se lo veía conduciendo con casco, elemento que le salvó la vida durante el accidente.

El mensaje de Camilota tras el accidente de Thiago

El impacto de lo ocurrido movilizó especialmente a su entorno más cercano. Una de las postales más conmovedoras de las últimas horas fue el desgarrador abrazo de Daniela Celis y Camilota al salir del hospital, en medio de la incertidumbre sobre la evolución del joven.

Con apenas 22 años, Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva y conectado a un respirador artificial. Mientras tanto, su familia y sus seguidores esperan novedades alentadoras sobre su recuperación, al tiempo que sus seres queridos piden respeto y cautela ante la circulación de información no verificada.

F.A