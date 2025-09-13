Camilota pidió trabajo mientras Thiago Medina pelea por su vida

Camilota, la hermana de Thiago Medina, pidió trabajo a través de sus redes sociales mientras el ex participante de Gran Hermano lucha por su vida. Tras el terrible accidente de tránsito que sufrió el joven de 22 años, la influencer dio detalles de su mal momento económico que atraviesa.

Tras el accidente de Thiago Medina, Camilota pidió trabajo

Mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno, su hermana Camila Deniz pidió trabajo. La participante de Cuestión de Peso les contó a sus seguidores que necesita dinero para poder acompañar al joven, que está pasando por el peor momento de su vida luego de chocar con su moto.

El desesperado pedido de Camilota

A través de sus historias de Instagram, Camilota escribió: "Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por una cuestión de dinero ya que el ir y venir del hospital requiere de esto. Aquellos que quieran accionar comuníquense conmigo para pedir tarifas de publicidad y les voy a estar contestando en breve". Tras comunicar el mal momento económico que está pasando, la influencer recibió varias propuestas de emprendores y hasta lanzó un sorteo.

La cadena de oración por Thiago Medina

Por otro lado, la joven utilizó sus redes sociales para desmentir las fotos que estaban circulando sobre cómo habría quedado la moto de Thiago después del accidente y también pedir una cadena de oración por la salud de su hermano. "Pongan a mi hermano en oración hoy me toca a mí por favor necesito de sus oraciones", les suplicó a sus fanáticos.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno- Dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica.

Thiago Medina y sus dos hijas, Laia y Aimé

El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución.