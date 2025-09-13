A 24 horas de haber sufrido un terrible accidente de tránsito en la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez, Thiago Medina, de 22 años, sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno. Tras haber sido operado de urgencia donde tuvieron que extirparle el bazo, cada minuto es decisivo para la salud del ex participante de Gran Hermano.

Durante la tarde de este sábado, se dio a conocer un nuevo parte médico en el cual se detalla el estado de salud de la expareja de Daniela Celis.

Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano

El parte médico de Thiago Medina

Según informaron las autoridades del hospital, Thiago Medina continúa conectado a un respirador y recibiendo inotrópicos, manteniéndose bajo estricta supervisión médica y seguimiento postoperatorio de la cirugía torácica a la que fue sometido esta madrugada. Asimismo, los profesionales añadieron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

En este sentido, la madre de sus hijas gemelas había sostenido que el estado físico del ex integrante de la casa más famosa del país tuvo severas consecuencias físicas que lo mantienen peleando por su vida. “De la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado”.

La reacción de Daniela Celis

La noticia del grave accidente de Thiago Medina trascendió rápidamente por los programas de espectáculos que dieron a conocer de inmediato la noticia. Ante la incertidumbre de sus fans, fue la misma Daniela Celis quién contó lo sucedido mediante un comunicado en las historias de su cuenta personal de Instagram donde contó las severas consecuencias que tuvo el joven tras el impacto contra el pavimento, aunque aclaró que llevaba puesto el casco. No obstante, esta tarde se la pudo ver sumamente conmovida y sin poder contener las lágrimas en las inmediaciones del nosocomio.

Por su parte, el caso está sujeto a investigación policial. La UFI N°1 de Moreno intervino para establecer mediante los correspondientes peritajes el grado de culpabilidad de las partes. Hasta el momento se supo que José Fernando Córdoba, conductor de un Chevrolet Corsa, quedó a disposición de la justicia y la causa fue caratulada como lesiones culposas.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus gemelas | Twitter

La gravedad del siniestro vial dejó a Thiago Medina entre la vida y la muerte, por lo que cada hora es decisiva para su estado de salud. Mientras tanto, Camilota, la hermana del influencer, y la madre de sus hijos no se despegan ni un minuto de su lado, mostrando apoyo incondicional ante este panorama sumamente devastador para toda la familia del ex GH.

NB