Paloma, la ex de Nico González, confirmó cuánto influyó Sabrina Rojas en su separación: "Me sentí humillada"

Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González, rompió el silencio tras su separación. La ex pareja del futbolista de la selección argentina fue entrevistada en ciclo A la tarde (América TV), donde relató cómo se desgastó la relación de tres años y hasta qué punto influyó la aparición de Sabrina Rojas en medio de la crisis.

La modelo confirmó que el romance comenzó en 2022 y que llegaron a convivir. “Sí, obvio. Fue una relación larga, muy formal”, aseguró. Sin embargo, todo llegó a su fin el pasado 20 de julio. “Fueron un montón los motivos. No fue lo de Sabrina Rojas, no fue eso. Sí sumó”, remarcó, dejando en claro que la exposición del jugador en un boliche junto a la modelo terminó de acelerar el desenlace.

Nico González y su exnovia, Paloma

Paloma, la ex de Nico González, rompió el silencio

Al ser consultada de manera directa sobre si estaba confirmando un affaire, Paloma fue categórica: “No, eso no lo puedo confirmar yo, le tienen que preguntar a Sabrina o a Nico González”. De todos modos, reconoció el impacto que el video tuvo en su vida. “Me sentí superhumillada cuando lo vi en la tele, imaginate. Tengo familia, tengo amigas que tuvieron que ver eso, además de un país. Y yo soy la que quedaba en el medio, a la que le pegaban era a mí”, sostuvo.

Según contó, el jugador le explicó que a Sabrina se la habían presentado en ese mismo lugar y que solo intercambiaron algunas palabras. “Me dijo que ella le dijo que no lo conocía, todo lo que ella misma contó después en la tele”, relató. Sin embargo, la versión no le alcanzó. “No es que no le creí, pero después de tantas cosas ya me costaba creer hasta lo más mínimo”, admitió.

Silberberg también reveló que los conflictos de la pareja se repetían cada vez que regresaban a la Argentina. “Nuestro problema siempre era cuando veníamos acá, ahí arrancaban los problemas. Y bueno, volvió a pasar”, reconoció.

Aunque evitó profundizar en otros motivos de la separación, sí dejó claro que su relación con Nico González estaba desgastada y que el episodio con Rojas fue determinante en la exposición pública. “Me sentí humillada”, repitió varias veces Paloma, reflejando el dolor con el que atraviesa el cierre de un vínculo que parecía consolidado.

F.A