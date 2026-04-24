Nequi Galotti y Evelyn Scheidl renuevan la tendencia del chaleco puffer en looks cancheros para mujeres +65

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl emprendieron un divertivo viaje a Mendonza, en su larga amistad cuentan con una gran lista de momentos y viajes compartidos, que no dudan en mostrar en sus redes sociales. Ahora, el grupo de amigas disfrutan de los paisajes y gastronomía de la provincia argentina, y las modelos evidenciaron looks que no pasaron desapercibidos, al lucir la prenda tendencia de la temporada: el chaleco puffer.

Los looks Nequi Galotti y Evelyn Scheidl para disfrutar de Mendoza

Con la llegada del otoño, los looks comienzan cambiar, incorporando prendas que brinden confort ante la baja de temperaturas que se anticipa a la llegada del invierno. Muchas de ellas, alineadas a protejerse del aire fresco pero adaptadas a los rayos del sol que aún brinda ese calorcito propio de la temporadas. Y es en este clima que Nequi Galotti y Evelyn Scheidl dejaron en claro cúál es el abrigo ideal para looks cancheros y alineados la estación.

Fue la propia Nequi Galotti quien compartió una serie de imágenes del espectacular día que vivió en Mendonza, junto a sus amigas. En las fotos se la puede ver junto a Evelyn Scheidl en un match parcial de looks, es que ambas elgieron el chaleco puffer pero con distintas características, dejando en evidencia los dos estilos que se pueden armar con este abrigo.

Por su parte, Nequi eligió un chaleco negro, apostando a un clásico. Lo combinó con tonos claros, utilizando un jersey en tono crudo con un pantalón clásico en negro. Y zapatillas blancas, como clave para equilibrar las tonalidades y, además, contar con un calzado cómodo para la tarde.

Evelyn Scheidl eligió un tono más birllante para su chaleco. La modelo y conducto lució el abrigo en tono cobre birllante y lo combinó con una remera mangas corta, blanca lisa, crando un constraste lumisono y equilibrado. En la parte superior eligió un jean azul oscuro y calzado, al igual que su amiga, optó por zapatillas, en su caso color marrones, que se alinea con el color del chaleco.

De esta forma, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl demuestran las dos alternativas de looks para lucir la prenda de la temporada como es el chaleco puffer, siendo un abrigo pintorezco por su visual "inflada" que aporta estilismo y abriga ante las bajas temperaturas.