Luego de seis meses alojada en la Unidad 51 del penal de Magdalena, Morena Rial fue beneficiada con la prisión domiciliaria. Desde hace algunas semanas, cumple su prisión en un departamento, donde vive con su hijo más pequeños y su hermana, Rocío. Desde que vive esta nueva etapa, en la espera del juicio en su contra por la causa de robo doblemente agravado por escalamiento y efracción en su hogar, la hija de Jorge Rial bajó su perfil mediático.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre volvió a estar al frente luego que se difundiera que atraviesa un complicado estado de salud, con un problema por el que advertieron que la joven podría salir de su casa.

Qué le pasa a Morena Rial

Los últimos meses fueron complicados para Morena Rial. La joven había conseguido la excarcelación luego de ser detenidad en febrero de 2025, señalada como parte de una banda de delincuentes que efectuaba robos a propiedades, pero casi seis meses más tarde fue detenidad y trasladada a un penal luego que la Justicia constatara que no cumplía con las medidas establecidas al momento de otorgarle la libertad, como tener un trabajo y realizar un tratamiento psicológico.

Por este motivo, fue reclusa por casi seis meses de la Unidad 51 del penal de Magdalena. Allí, la hija de Jorge Rial atravesó momentos difíciles a nivel emocional, lejos de su hijo y allí recibió ayuda terapautica. Pero semanas atrás, su equipo de abogados logró que fuera trasladada al domicilio de su hermana para cumplir con la prisión. Desde entonces, poco se conoce de su presente debido a que debe mantener un perfil bajo y no utiliza redes sociales, aunque se difundió un cambio de look al que se someitó para ser más rubia.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer en el ciclo de streaming Ya fue todo que la joven vive un particular momento de salud, por lo que hará un tratamiento. “Está sufriendo algunos ataques de ansiedad, ataques de pánico”, contó el periodista Alejandro Castelo. Además, señaló que ante nuevo problema que presenta Morena Rial, la Justicia le otorgó el permiso de ir a terapia por lo que "puede llegar a suceder que alguien la vea en algún pasillo, en algún consultorio".

“Ella está con la prisión domiciliaria, no la podés ver en el chino, pero la pueden llegar a ver bajando de un auto, entrando a un consultorio porque estaba sufriendo ataques de ansiedad y le dieron el permiso”, aclaró el periodista. Por el momento, Morena Rial no fue vista en la vía pública ni en centro médicos, pero es una gran posibilidad ya que necesita acceder a un tratamiento específico.