Pampita impuso la moda para viajar y dio cátedra con el traje estampado

Pampita es una de las modelos más importantes de la industria fashionista argentina. Ella representa al país alrededor del mundo, en sus diversos trabajos con marcas de ropa, lo que la obliga a estar de viaje constantemente por otras provincias nacional y países europeos. Es por eso que, en cada ocasión en el aeropuerto, ella elige un atuendo ideal para aguantar el largo período sentada y seguir marcando tendencia. En las últimas horas, dio cátedra de la moda para viajar con el traje estampado.

El traje de Pampita para viajar

El traje estampado ideal de Pampita para un viaje

Las celebridades pasan horas arriba de los aviones, por sus constantes trabajos alrededor del mundo. En ocasiones, residen en otros países y deben volver a la Argentina para filmar una película; o muchos que viven en Buenos Aires deben viajar a otras provincias o capitales de la moda por su trabajo fashionista. Pampita es una de ellas, y no duda en mostrar también en sus redes sociales cómo pasa cada viaje. Fue de esta manera que impuso la moda para viajar, y dio cátedra en las últimas horas con un traje sastrero estampado que enamoró a todos.

En sus historias de Instagram, compartió un video mientras esperaba para dirigirse a Montevideo, Uruguay, para uno de sus trabajos como modelo. Es así como optó por un clásico y eligió el traje sastrero. El mismo era una combinación de saco y pantalón, bien holgados para mantener la comodidad durante las horas de viaje. Debajo, eligió una remera lisa gris, que combinó con el estampado del conjunto cuadrillé, marrón y blanco. Por último, cerró con sus clásicos lentes de sol que enamoraron a todos, y dio cátedra de cómo un traje puede mantener la elegancia incluso al momento de dirigirse a otro país.

La moda viajera, según Pampita

Pampita impulsó la "moda viajera", al compartir sus diversos looks cada vez que se tomaba un vuelo. Ella es una de las modelos más importantes del mundo, por lo que su presencia en eventos internacionales se vuelve esencial.

En su mayoría, las celebridades y usuarios entienden que los viajes son algo de largas horas y tediosos momentos, por lo que eligen una moda comfy y lejana a las tendencias. Pampita decidió darle una vuelta de tuerca, y, en su cuenta de Instagram, da cátedra de diferentes conjuntos que son fashionistas y perfectos para aguantar estas situaciones. Desde trajes sastreros holgados, camperas de cuero y skinny jeans, la modelo demostró que se puede mantener la elegancia y comodidad en los viajes largos.

La moda viajera, según Pampita

En las últimas horas, se robó los aplausos de todos cuando eligió el traje estampado cuadrillé como el ideal para ir hasta Montevideo. Los usuarios de las redes sociales y los expertos de la moda no tardaron en halagarla, y coronarla como la influencia y creadora de la moda viajera. Pampita demostró, una vez más, que mantiene la elegancia en todo momento, y que existe la manera de fusionar estilos, incluso en situaciones inesperadas.

A.E