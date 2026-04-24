Pampita deslumbró con un vestido slip dress e impuso el color de la temporada en una aparición que reafirma su estilo elegante y minimalista. La elección del tono y el diseño marcaron un look que combina sofisticación y modernidad, consolidando esta prenda como pieza clave del guardarropa.

El vestido slip dress de Pampita para imponer el color tendencia de la temporada

Pampita impuso el color de la temporada con un vestido slip dress que apuesta por un estilismo que resalta la silueta con delicadeza y frescura. El diseño confirma la vigencia de esta prenda y la tendencia del nude satinado como protagonista de la moda actual. La propuesta se convirtió en un ejemplo de cómo un clásico puede renovarse y mantenerse como referente.

Pampita

En las últimas horas, la presentadora compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde se la podía ver con un increíble outfit. Las fotos mostraban a la modelo con un vestido largo al cuerpo en tono nude rosado, uno de los colores protagonistas de la temporada, que se destaca por su silueta simple.

Con breteles finos y escote recto, el diseño que eligió Pampita se adapta con suavidad a su figura y suma un detalle distintivo con una abertura frontal pronunciada que estiliza las piernas y aporta un toque sensual sin perder sofisticación. La tela satinada del vestido, con leve brillo, refuerza el aire lencero característico del slip dress, logrando un equilibrio entre lo delicado y lo moderno.

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El look de la modelo se completó con sandalias de tiras en el mismo tono, generando un efecto monocromático que alarga visualmente la silueta y potencia la elegancia del conjunto. Además, llevó el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje discreto que resalta sus facciones, dejando todo el protagonismo al atuendo.

Las palabras de Pampita que confirmarían la relación entre Marcelo Tinelli y su amiga

Pampita volvió a captar la atención en el mundo del espectáculo con un comentario que podría confirmar el vínculo de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda. En las últimas horas, la modelo dio un móvil con Desayuno Americano (América), donde el cronista del programa le preguntó por los rumores de celestina en la relación entre su íntima amiga y el conductor.

"La gente se conoce sola, no depende de mí. Rossana sí es muy amiga mía. Es una gran mujer, muy formada, muy trabajadora y buena mamá", comentó. Además, la modelo buscó despegarse del título de casamentera que se le atribuyó en los últimos días. Pero una de sus respuestas fue interpretada por sus seguidores como una confirmación de romance.

"Chicos, no voy a opinar nada, que hablen sus protagonistas. No me corresponde decir nada, me incomoda... Además, todavía no son novios, ¿o sí?", concluyó. La pregunta abierta que dejó Pampita dejó entender que Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda se están conociendo, aunque el periodista aseguró que se encuentra soltero.

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Pampita deslumbró con un vestido slip dress e impuso el color de la temporada en una aparición que reafirmó la vigencia de esta prenda como protagonista de la moda actual. El diseño en tono nude rosado, acompañado por un acabado satinado y detalles que realzaron su silueta, se convirtió en un ejemplo de cómo un clásico puede renovarse.

VDV