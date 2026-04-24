El especial saludo de Juliana Awada a su mamá por su cumpleaños número 90: "La persona más fuerte"

Juliana Awada tiene una conexión especial con su mamá, Pomi Baker. En todo momento, no duda en involucrarla en su vida, los eventos en los que participa, y los viajes más lujosos. Sin embargo, hay un día al año donde le pone el foco de atención en sus redes sociales, y celebra todo lo vivido juntas. El 24 de abril del 2026, la empresaria festeja los 90 años de su mamá, y, para la ocasión, decidió compartir un sentido saludo, con postales de su rol en su familia.

Juliana Awada, Pomi Baker

El especial saludo de Juliana Awada a Pomi Baker por su cumpleaños

Este 24 de abril del 2026, Pomi Baker cumple 90 años. La empresaria logró construir a lo largo de su vida una fuerte conexión con sus hijos y una empresa ligada a la moda que sigue vigente, gracias a las siguientes generaciones. Es por eso que, en este día, los usuarios la celebran con mensajes en las redes sociales y sus hijos comparten las mejores postales. Juliana Awada no pierde la ocasión de demostrarle amor a su familia y, esta vez, decidió mostrar la intimidad de su personalidad.

En sus historias de Instagram, compartió algunas fotos del rol que cumple Pomi con sus nietas, Valentina Barbier y Antonia Macri. En una primera postal, aparecía la mayor de las hijas de Awada, abrazada a su abuela. "¡Feliz cumpleaños a la persona más fuerte, positiva, trabajadora, generosa y con alegría de vivir! Te amo mamá. 90 años", escribió la ex Primera Dama. Seguido a esto, compartió un retrato de su mamá al aire libre, sonriente como la describió, y otra jugando con la menor de las hijas de Juliana, destacando la complicidad.

El especial saludo de Juliana Awada a Pomi Baker por su cumpleaños

Así fue el cumpleaños del año pasado de Pomi Baker

Pomi Baker no duda en realizar sus festejos de cumpleaños rodeada de su familia y amigos. Ya sea en la tranquilidad de su casa como con una tierna salida, la empresaria opta porque su día especial sea con las personas que la acompañan y le abren las puertas a su vida.

En el 2025, sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, cuando optó por ir a un lujoso restaurante con sus cinco hijos: Zoraida, Daniel, Alejandro, Leila y Juliana Awada. Este festejo se viralizó debido a la increíble foto que compartió la propia Juliana, con todos sus hermanos. Ellos mantienen la intimidad de la familia, y no suelen aparecer en postales juntos, a pesar de la buena relación. Sin embargo, y con esta ocasión especial, le dieron uno de los mejores regalos a su mamá.

Así fue el cumpleaños del año pasado de Pomi Baker

De esta manera, muchos esperan a cómo será el festejo por los 90 años, una edad importante para celebrar la vida de Pomi Baker. Juliana Awada comenzó publicando un especial saludo, donde destacó el importante rol que tiene para Valentina y Antonia, y para ella. La ex Primera Dama pasó un comienzo de año muy mediático, y estas fotos demuestran lo acompañada que estuvo y lo esencial que su mamá es. Los seguidores no tardaron en dejar sus mensajes, acompañando a la empresaria.

A.E