Pampita y el pícaro comentario que confirmaría el nuevo romance de Marcelo Tinelli con su amiga

Después de meses de intensos rumores tras su separación de Milett Figueroa, el corazón de Marcelo Tinelli parece haber encontrado un nuevo amor. El nombre que resuena con más fuerza es el de Rossana Almeyda, una modelo argentina que actualmente vive en Miami y que, además, forma parte del círculo más íntimo de Pampita. Aunque el conductor asegura estar solo, las pruebas del romance son cada vez más difíciles de ocultar.

Pampita rompió el silencio sobre el vínculo de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda

En este escenario, Pampita quedó en el medio de las especulaciones. No solo por ser una colega histórica en los programas de Tinelli, sino porque Rossana es una de sus grandes amigas. La modelo fue señalada como la "cupido" de la relación, y fue un cronista de Desayuno Americano (América TV) quien finalmente logró sacarle algunas declaraciones reveladoras al respecto.

Marcelo Tinelli y Pampita.

Fiel a su estilo diplomático pero siempre picante, Carolina intentó despegarse del rótulo de casamentera, pero terminó dejando una puerta abierta que para muchos es la confirmación definitiva. Al ser consultada sobre si ella había intervenido en el vínculo entre Rossana y Marcelo, la modelo respondió: "La gente se conoce sola, no depende de mí. Rossana sí es muy amiga mía. Es una gran mujer, muy formada, muy trabajadora y buena mamá", aclaró.

Rossana Almeyda, la amiga de Pampita que estaría en pareja con el conductor.

Entre risas y misterio, la frase de Pampita que dejó en evidencia a Marcelo Tinelli

Sin embargo, el momento más revelador de la charla se dio cuando el cronista insistió en conocer la verdad sobre el conductor y la modelo santafesina. Pampita, entre risas y pidiendo "piedad" y lanzó la frase que sembró la duda de inmediato: "Chicos, no voy a opinar nada, que hablen sus protagonistas. No me corresponde decir nada, me incomoda... además, todavía no son novios, ¿o sí?". Esa pregunta abierta fue interpretada de inmediato como un guiño directo a la verdad. Al utilizar el término "todavía", Pampita dio a entender que la relación existe y que está encaminada, pero que aún no han alcanzado el título oficial que habilite un blanqueo ante la prensa.

En las últimas semanas se filtró que Rossana Almeyda estuvo presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor de Marcelo, y se sabe que también compartieron salidas grupales, como el reciente recital de Ricky Martin. A pesar de los intentos del conductor por mantener un perfil bajo, el comentario de Pampita puso blanco sobre negro: mientras Tinelli prefiere el silencio, los guiños de su entorno sugieren que la relación se dirige firme hacia una inevitable confirmación.