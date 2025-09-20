Puli Demaría vivió uno de los momentos más difíciles cuando su exmarido Matías Corti Maderna y padre de sus hijos, Sylvestre y Santos, decidió quitarse la vida. A nueve años de su muerte, la empresaria lo recordó con una significativa imagen y le dedicó unas sentidas palabras para contar cuánto lo extraña.

El desgarrador mensaje de Puli Demaría a nueve años de la muerte del padre de sus hijos: “Carta al cielo”

Puli Demaría escribió una "carta al cielo", así como ella misma escribió en su posteo de Instagram, para Matías porque hace nueve años partió físicamente de este plano. La conductora y amiga de Pampita abrió su corazón en una emotiva publicación que estuvo acompañada de una particular fotografía.

En la misma se lo puede ver durante unas vacaciones en la playa y sonriendo con los brazos abiertos. Junto a esta postal, que atesora con todo su corazón, Puli Demaría escribió: "Querido Mati, hoy el cielo amanece distinto. Hace nueve años que partiste y muchas veces siento tu ausencia".

Y agregó recordando al papá de sus hijos: "Hay días en que la tristeza me pesa, otros en que me enojo por lo rápido que te fuiste… pero hoy elijo recordarte con amor, con lo vivido". Su mensaje continuó con palabras de agradecimiento por la familia que formaron: "Gracias por los regalos más increíbles que me diste: Sylvestre y Santos. En sus risas veo tus ojos, en sus gestos reconozco tu alma".



Luego, Puli Demaría reveló cuáles son los recuerdos de Matías que tiene presente en su día a día: "Guardo en mi corazón cada instante: las risas que llenaban las noches, los bailes que inventábamos sin música, las aventuras que nos hicieron sentir invencibles". Y continuó con profundo dolor: "Tu mirada pícara, tu sonrisa linda, tus ideas alocadas, tu don con la gente, amigos por todos lados y vos tan querido por todos".

Además, la DJ contó que pese a su ausencia física, siempre lo siente cerca: "Hoy le envío esta carta al cielo, para que el viento la lleve hasta vos. Para que sepas que acá seguimos honrando tu vida, hablando de vos, sonriendo por vos. Que no hay distancia capaz de borrar lo que sembraste en nosotros".



En este sentido, expresó conmovida: "Te recordamos en cada atardecer, en cada canción que suena de repente, en las estrellas que se encienden de noche". Por último, le habló directamente a él: "Como muchas veces te pido, cuídanos desde el cielo y otras veces 'tirame un centro'. Se te extraña Matuco" .

Entre los cientos de comentarios, Puli Demaría recibió un emoji de corazón rojo de parte de Pampita, su gran amiga, y de Maru Botana, que manifestó haciendo referencia a su hijo fallecido: "Te amo, mañana es el día de Facu". De esta manera, el desgarrador mensaje de Puli Demaría a nueve años de la muerte del padre de sus hijos titulado "Carta al cielo” conmovió a sus miles de seguidores de Instagram, incluido a las reconocidas conductoras que también pasaron por momentos de mucho dolor.