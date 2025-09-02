Anita Espasandin respondió sin filtros sobre la teoría que su novio, Benjamín Vicuña, sigue enamorado de Pampita

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña comenzaron su relación hace un año en medio de polémicas versiones. El flechazo entre ambos habría sido en un gimnasio, lugar donde a ella se la señaló como "infiel" según trascendió a los medios.

Desde ese entonces, la pareja se muestra enamorada y consolidando cada vez más su relación. Sin embargo, el buen vínculo entre Vicuña y Pampita hace creer a los usuarios de las redes sociales que pueden volver a estar juntos y que él sigue enamorado de ella. Por esta razón, Anita decidió responder de forma filosa los comentarios que hacen alusión a esta teoría.

Qué dijo Anita Espasandin sobre una posible reconciliación entre Benjamín Vicuña y Pampita

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin compartieron las vacaciones de invierno con Pampita, ya que el chileno y la modelo tienen hijos en común. El viaje sumado a la presencia de él en el cumpleaños de Anita, la hija de ella y Roberto García Moritán, y la buena relación que mantienen son algunos de los motivos por los cuales muchas personas sostienen que el artista quiere volver a estar con ella.

De hecho, varios son los internautas que se animan a comentar esto en los románticos posteos que realiza Anita Espasandin en su cuenta de Instagram. En su publicación más reciente, la novia de Vicuña celebró su primer aniversario juntos con imágenes de ellos en un paradisíaco lugar. "El mundo se hace pequeño a tu lado", escribió, superenamorado, el artista al ver la sentida dedicatoria de su pareja.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

Lejos de cosechar halagos por su noviazgo con Benjamín, Anita recibió fuertes comentarios que hacían alusión a una posible reconciliación entre su novio y Pampita. "Benjamín a la única persona que ama realmente y es mutuo, es a Carolina y si no volvieron fue por vergüenza ya que su pelea fue escandalosa y ella tenia orgullo", escribió una seguidora. Y agregó, filosa: "Igual se siguieron amando. Estoy segura que más adelante vuelven y es más, se casan".

Anita Espasandin no pasó por alto este mensaje y decidió reaccionar de manera sarcástica, y tomándose con humor las palabras de la mujer que comentó en su red social. “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto“, contestó junto a emojis de caritas sonriendo.

La filosa respuesta de Anita Espasandin a una seguidora.

Su respuesta contó con el apoyo del resto de sus seguidoras, quienes opinaron que el comentario recibido estuvo de más y fue "desubicado". Además, bancaron el perfil bajo que mantiene en los medios y cómo se muestra siempre acompañando a Benjamín Vicuña. "Me pareces increíble", "Ella tiene mucha paz", "Qué linda pareja", "Ella me parece todo ternura, hacen una hermosa pareja", fueron algunos de los tantos halagos que escribieron sus seguidores de Instagram.

De esta manera, Anita Espasandin respondió sin filtros sobre la teoría que su novio, Benjamín Vicuña, sigue enamorado de Pampita. "Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto“, fue la ingeniosa respuesta de la actual novia del actor, que fue aplaudida por el resto de las personas que la siguen.