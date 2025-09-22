Benjamín Vicuña contó cómo se lleva su novia, Anita Espasandin, con Pampita y sus hijos

Tras el regreso de Eugenia “China” Suárez al país junto con sus tres hijos, la figura de Benjamín Vicuña vuelve a cobrar protagonismo. El escándalo mediático entre la expareja por el futuro de sus hijos y su nueva vida en Turquía tiene al actor chileno en una montaña rusa de emociones y sentimientos al respecto.

Sin embargo, no todas son pálidas. En Anita Espasandin, su actual novia, encontró un gran refugio donde la contención y la complicidad salen a relucir cada vez que brinda declaraciones públicas ante la prensa. En la última entrevista que tuvo con Infobae, contó en detalle cómo se lleva la empresaria con Pampita y sus hijos.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin | Instagram

Benjamín Vicuña habló de sus exparejas e hizo foco en el vínculo con Pampita

Desde que se separaron Benjamín Vicuña y Pampita decidieron priorizar el desarrollo integral de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. "Me separé hace ya 10 años y supimos atravesar diferentes estadios de la relación y creo que siempre tuvimos muy en claro el bienestar de los chicos", expresó en diálogo con Infobae.

Ambos, al ser dos grandes personalidades del ambiente del espectáculo argentino, supieron sortear las adversidades de sus vidas, para conformar una unión amistosa. Es así que para el cumpleaños de Anita Moritán García, el dramaturgo asistió en compañía de la nueva dueña de su corazón. En este marco, el intérprete explicó que los adolescentes aceptaron muy bien a la licenciada en Administración de Empresas. "Es muy mágico [...] cuando los ensamblajes tienen una bendición y existe el amor y son amorosos estos vínculos", dijo. Acto seguido añadió que sus herederos preguntan por ella cada vez que comparten tiempo juntos: "Eso le da un carácter y un lugar muy especial en mi vida, que tengamos eso y que mis hijos la amen así es espectacular".

Benjamín Vicuña y Pampita | Twitter

Benjamín Vicuña aclaró que no tiene planes de volver con Pampita

Desde que Pampita puso puntos suspensivos a su relación con Martín Pepa, los usuarios en redes sociales comenzaron a shipear a la top model con Benjamín Vicuña como si fuese un anhelo en el imaginario colectivo en seguidores de la pareja. Sin embargo, el chileno se encargó de aclarar lo que lo une a la madre de sus hijos. "Hoy por supuesto no hay ninguna chance de tener una posibilidad como pareja, pero sí tenemos una chance de seguir siendo familia y eso es muy importante, y es clave", lanzó. "Uno no se puede hacer cargo de esas repercusiones. Jamás pondría en juego lo real por un ruido externo", dijo el actor al respecto de los rumores instalados.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín | Instagram

Finalmente, Benjamín Vicuña contó cómo se lleva Anita Espasandin con Pampita tras compartir acontecimientos importantes en la vida de ambos. "Tiene un muy buen vínculo con ella, es la que va", sentenció despejando toda clase de interpretación negativa entre la empresaria que nada tiene que ver con los medios de comunicación, con su expareja.

NB