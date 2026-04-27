Pampita brilló con un vestido de Carolina Herrera en la Gala de CARAS

Pampita volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir una alfombra en pasarela y un look en declaración de estilo. En la Gala de CARAS 2026, la modelo y conductora apostó por una elegancia clásica con guiños contemporáneos de la mano de Carolina Herrera, en un estilismo que respiró sofisticación desde todos sus ángulos.

Pampita deslumbró con un vestido de Carolina Herrera en la Gala de CARAS

El vestido de Pampita jugó con el contraste infalible del blanco y negro, acorde al dress code, en una silueta que combinó estructura y movimiento. La parte superior, una camisa blanca de líneas impecables, se ajustó al cuerpo con un lazo a la cintura que marcó la figura y aportó un aire femenino y pulido. La falda, amplia y de gran volumen en negro, sumó dramatismo y presencia, generando un efecto de alto impacto visual con cada paso. Un diseño que equilibra lo clásico con lo moderno, y que la modelo llevó con naturalidad y seguridad.

Pampita

Para completar el look, eligió stilettos de Saint Laurent, un detalle clave que acompañó sin competir con el protagonismo del vestido. Las joyas de Floboskis aportaron el brillo justo, elevando el conjunto sin sobrecargarlo y manteniendo la armonía general del estilismo, cuidadosamente trabajado por Mercedes Ugarte.

Pampita

En cuanto al beauty look, la conductora optó por una propuesta que reforzó la elegancia atemporal del outfit. El maquillaje, a cargo de Nadia Varela, destacó su sonrisa con labios en un rojo vibrante y una piel luminosa, mientras que los ojos se mantuvieron en una línea más clásica y definida. El peinado, realizado por Zacarías Guedes, acompañó con un cabello suelto, lacio y prolijo, que enmarcó el rostro y aportó frescura.

Con este look, Pampita no solo reafirma su lugar como ícono de estilo, sino que también demuestra que la clave está en elegir piezas con identidad y llevarlas con actitud. Una lección de elegancia que, una vez más, no pasó desapercibida en una de las noches más importantes de la moda.