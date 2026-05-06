Lejos de los medios, la causa de Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico: pedido de ayuda, concientización y amor

A lo largo de su actividad en redes sociales, Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, desliza su amor por los animales. El matrimonio cuenta con dos perritos bulldog francés, pero, además, cada vez que puede, la diseñadora comparte fotografías de su lado activista. En esta oportunidad, antes de viajar a Europa, aprovechó para visitar un refugio de caballos en el cual realizó un llamado a la concientización junto con un pedido de ayuda.

Caro Calvagni y su debilidad por los animales

Durante su estadía en Argentina, Caro Calvagni, realizó varias actividades vinculadas a su emprendimiento y a sus proyectos laborales. Sin embargo, su ajetreada agenda también tuvo lugar para llevar a cabo sus tareas como activista y defensora de los derechos de los animales. A través de su cuenta personal de Instagram, la empresaria compartió las imágenes de su visita a un refugio de caballos en el cual se animó a hablar por ellos. “Ellos no tienen voz, pero nosotros sí”, comenzó diciendo mientras desplegó un carrusel con las fotografías de los equinos en recuperación.

Caro Calvagni en la ONG de Quilmes | Instagram

Ante esta situación, la influencer explicó la procedencia de los animalitos campestres que son albergados en ese refugio de animales para su recuperación. “Caballos explotados, abusados, descartados como basura y usados hasta el cansancio”, señaló con suma tristeza e indignación. Según lo que explicó, esta Organización No Gubernamental (ONG) sin fines de lucro, los pone al resguardo y, una vez curados, los devuelven “a la vida”.

Es por este motivo que Calvagni hizo uso de su imagen pública para realizar un pedido de ayuda y convocó a todos sus seguidores a aportar su granito de arena para costear los costosos tratamientos y remedios que se requieren para obtener el alta definitiva. “Hoy nos necesitan más que nunca para salvar el hospital”, manifestó dejando los contactos correspondientes para que quienes deseen realicen sus aportes.

Asimismo, brindó transparencia y compartió el perfil y la página de esta ONG, redireccionando a los cibernautas a conocer el sitio. En la misma, figuras como Jimena Monteverde, Matilda Blanco y Chloe Bello -entre otras personalidades del espectáculo- se sumaron a la causa.

Caro Calvagni en la ONG de Quilmes visitando caballos | Instagram

Caro Calvagni y la particular reacción de un potrillo

No conforme con el texto brindado, Caro Calvagni deslizó su conexión con los animales. En este caso, lo hizo con uno de los caballos rescatados. Durante un breve clip que compartió, mientras la modelo abraza a un pequeño potrillo, se puede ver como este relame su hombro y hasta incluso le da “besitos”. Ella, completamente encantada y asombrada por la actitud del tierno equino, sonríe mientras lo vuelve a abrazar.

En otro de los recorridos que realizó, registró el establo donde descansan cada uno de estos ejemplares descansan. En paralelo, puso en primer plano las consecuencias de los maltratos recibidos por parte de sus exdueños: patas quebradas, golpes sobre el lomo del animal, ojos dañados, desnutrición y demás tormentos quedaron comprimidos en una toma que genera escalofríos.

De esta manera, Caro Calvagni se sumó a una causa noble para tratar de aportar su granito de arena generando conciencia sobre el maltrato animal y tratando de recaudar fondos para el hospital ubicado en la localidad de Quilmes. Por su parte, sus seguidores celebraron esta iniciativa y destacaron su “sensibilidad y sencillez” al momento de sacar a la luz su lado activista como defensora de los derechos de los animales.

NB