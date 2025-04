La moda no solo se basa en los looks y las nuevas tendencias de las prendas, si no que también le da un espacio a los accesorios, el maquillaje y los hairstyles. Por eso, Pampita es una de las que busca destacar todos los cambios que realiza para elevar su estilo. En esta ocasión, compartió en sus historias de Instagram, el cambio de look que se hizo para despedir a su tradicional cabellera. Rápidamente, sus seguidores no dudaron en destacarlo y halagar cómo le quedaba.

Pampita

Lejos de lo tradicional, el nuevo look de Pampita

Pampita es de las mujeres influencias de la Argentina que marca las tendencias con todos sus looks. Ya sea en la ropa como en los accesorios o maquillajes, la modelo marca sus favoritos y lo comparte con sus seguidores y amantes de la moda en sus redes sociales. Al mismo tiempo, muestra los mejores y más lujosos eventos, donde se reúnen importantes personalidades y marcan lo mejor del mundo fashionista. En las últimas horas, participó de una importante cena y se llevó toda la atención por el lujo que mantuvo.

La modelo lució un vestido largo manga larga total white, con pequeños brillos plateados. El mismo estaba plegado en ciertas partes, que le permitía marcar su figura y destacar su belleza. Además de disfrutar de una deliciosa cena, Carolina Ardohaín fue invitada al escenario y destacada por sobre el resto de las invitadas, y fue así que logró lucir su cambio de look que enamoró a todos los presentes, y se distinguió de su tradicional corte de pelo y de la tendencia que habían marcado algunas celebridades.

Pampita

En sus historias de Instagram, mostró el proceso de cómo le agregaban extensiones a su pelo castaño, que caían con ondas y le daban movimiento. La modelo suele lucir su cabello en un corte por debajo de los hombros, en un estilo recto. En este caso, decidió cambiar de lo usual y le dio la oportunidad al largo con capas y puntos de luz. Sus seguidores no dudaron en destacar lo hermoso que le quedaba, sobre todo con el look sofisticado que había decidido usar para el importante evento de moda.

El cambio de look de Pampita

El cambio de look de Pampita

De esta manera, Pampita marcó una nueva tendencia en el corte de pelo y se llevó todos los halagos de los fanáticos de la moda. La modelo sabe que el mundo fashionista no es solo el look que lucís o los accesorios que elegís. La manera en la que llevar el cabello o los maquillajes marcan una parte muy importante del estilo personal y puede llegar a influir en lo que se viste. Por eso, Carolina Ardohaín piensa en todos los detalles antes de elegir un outfit.

A.E