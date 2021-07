Pampita dio detalles sobre cómo fue su última cita, antes de conocer a Roberto García Moritán 

En el ciclo de Pampita Online, la conductora abarca distintos temas a modo de entretenimiento, con la idea de generar conversaciones interesantes y conclusiones al respecto. En su última emisión, bajo el segmento “la charlita del día” junto a Cora Debarbieri y Pablo Muney , Pampita invitó a sus compañeros del piso a responder cuál fue la peor cita que tuvieron, y ella no esquivó hablar de su experiencia personal.

“Yo ya conté varias anécdotas acá” comenzó diciendo Pampita, y siguió: “Conté de esa vez que fui a conocer a alguien y me dijo ‘estoy un poco cansado, miremos una peli’, y se quedó dormido”. Entre risas, la modelo recordando la anécdota agregó: “Y estuvo todo bien, dijimos ‘bueno otro día nos encontramos” porque entendí que estaba cansado y después apareció Rober en mi vida”.

“Esta persona un día me llamó y dijo ‘dale, salgamos’, porque había quedado pendiente de vernos de vuelta. Y le dije ‘estoy conociendo a alguien’. Lo conocí y, ¿sabes qué? Este besito” cerró de manera graciosa la conductora, quien está a pocos días de dar a luz a su primera hija con García Moritán.

Luego, el panelista Pablo Muney, le consultó si no pudo hacerse un espacio en su agenda para revertir la fallida cita, a lo que Pampita muy enamorada respondió “Es que Rober no me dejó ni una noche después de conocerme. ¡Me agarró fuerte y estuvo muy bien, lo hizo muy bien!”.

Pampita reveló el momento en que deseó la llegada de su hija junto a Roberto García Moritán:

Así estábamos, pidiendo el mismo deseo mi amor", expresó Pampita en su cuenta oficial de Instagram revelando el momento preciso en que, junto a Roberto García Moritán pedían convertirse en padres. EL especial pedido fue registrado en el cumpleaños que la pareja celebró en conjunto en 2020.

En el video que la top subió a sus historias se los puede ver a ambos mirándose a los ojos, mientras se ponen de acuerdo en este especial pedido y soplan las velitas de la torta. Pampita acompañó el clip con el tema "What a Wonderful Word", de Louis Armstrong.

Tras pedir el deseo de comenzar una familia juntos, la pareja se abraza con sus hijos: Bautista, Benicio y Beltrán, los pequeños que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña, y Delfina y Santino, fruto de la relación de Roberto con Milagros Brito.

Esta fecha de pedido no es un simple número ya que un año después, el 17 de enero de 2021, el mismo día del cumpleaños de Pampita, hicieron pública la noticia de que estaban embarazados.

Actualmente Pampita se encuentra llegando al noveno mes de gestación y en pocos días se espera que la modelo de a luz. "Nuestra hija es el mejor regalo que soñamos para esta hermosa familia que formamos", afirmó la conductora de Pampita Online.

